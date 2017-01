Psychiatrische Untersuchung des Automatenaufstellers scheitert erneut

Lüdenscheid - Die Verteidiger des Automatenaufstellers haben per Beweisantrag dafür gesorgt, dass ihr Mandant psychiatrisch untersucht wird. Immerhin behauptet er ja, während seiner Taten unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden zu haben – was im Zweifel zu einer Strafminderung führen könnte. Doch Murat S. macht es dem Gutachter alles andere als leicht. Denn Dr. Pedro Faustmann von der Bochumer Uni war schon mehrfach bei dem Häftling. Eine regelrechte Untersuchung hat dennoch nicht stattgefunden.

Das liegt nach Überzeugung der Kammer am Angeklagten selbst. Denn am 9. Januar, als er nach einem gewaltigen Tobsuchtsanfall im Gerichtssaal in Ketten gelegt werden musste (wir berichteten), hatte der 38-Jährige wegen angeblicher Kopfschmerzen eine Überdosis starker Schmerzmittel eingeworfen. Und am Freitag, als Dr. Faustmann ihn erneut im Knast besuchte, war die zuvor geschluckte Dosis sogar noch höher: sechs Ibuprofen à 400 Milligramm. Und das, obwohl eine Gefängnisärztin ihn laut Richterin Heike Hartmann-Garschagen darauf aufmerksam gemacht habe, dass dies zu Schwindel, Nasenbluten und noch mehr Kopfschmerzen führen könne.

Nun will die Richterin dafür sorgen, dass Murat S. im Wuppertaler Gefängnis „nur noch die erforderliche Einzeldosis statt einer Zehnerpackung“ bekommt. Er habe sich „wissentlich in einen Zustand versetzt, in dem er nicht exploriert werden kann“, sagt die Richterin. „Wer das macht, zeigt, dass er nicht will.“ Sie kündigt einen weiteren Versuch an, den Automatenaufsteller untersuchen zu lassen. Es soll der 27. Januar werden. Murats neuer Verteidiger Rainer Pohlen aus Mönchengladbach sagt: „Damit ist er einverstanden.“ Die Antwort der Richterin klingt genervt. „Das ist mir egal!“

Abermals leidet die Atmosphäre im Saal 201 unter verbalen Scharmützeln zwischen Murat S. und Heike Hartmann-Garschagen. Der Hauptangeklagte wird nach seinem Gewaltausbruch vom 9. Januar weiterhin in Fußketten zum Prozess gebracht – und trägt sie, bis er wieder allein in der Zelle ist. Die Richterin scheint gegen Ende des Verfahrens immer weniger bereit zu sein, vorlaute Zwischenrufe von der Anklagebank zu dulden. Als er versucht, seinen Gesundheitszustand zu erläutern und sich durch mehrere Hinweise der Vorsitzenden nicht bremsen lässt, wird sie laut: „Sie fallen mir ins Wort. Zum wiederholten Mal.“

Der Prozess wird am 25. Januar um 9.30 Uhr im Saal 201 des Landgerichts fortgesetzt.

