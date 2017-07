Prügel und Tritte in der Lüdenscheider City

Lüdenscheid - Gleich mehrfach musste die Polizei am Wochenende in Lüdenscheid anrücken, weil Streit eskalierte.

In einer Bar am Rathausplatz gerieten am Samstag, gegen 1.30 Uhr, zwei Männer zunächst verbal aneinander. Unvermittelt schlug einer der beiden, ein bisher unbekannter Mann von etwa 30 bis 40 Jahren mit zum Zopf gebundenen lockigen Haaren, einem 19-jährigen Lüdenscheider mit der Faust ins Gesicht. Der Unbekannte trug ein weißes T-Shirt und Jeans. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Der Täter floh.

Am Sonntag gegen 2 Uhr schlugen und traten zwei Gruppen am Sternplatz aufeinander ein. Die Beteiligten kamen nach Polizeiangaben aus einer Diskothek. Einige flüchteten, als die Streife anrückte, ein Teil konnte gestellt werden. Die Beamten sprachen Platzverweise aus. Der Schlägerei soll ein Streit in der Diskothek vorausgegangen sein, dessen Ursache jedoch nicht abschließend geklärt werden konnte. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen insgesamt sechs Personen im Alter von 26 bis 32 Jahren aus Attendorn, Altena und Kierspe.

An der Brunscheider Straße, Ecke Noltestraße, eskalierte am Sonntagabend ein Streit zwischen zwei Pkw-Fahrern. Vor einer roten Ampel gerieten gegen 20.45 Uhr ein 32-jähriger Lüdenscheider und ein noch unbekannter Audi-A3-Fahrer aneinander. Letzterer soll den 32-Jährigen erst verbal attackiert haben, um ihm dann anschließend durch die geöffnete Seitenscheibe drei Mal mit der Faust in Gesicht zu schlagen. Anschließend sei der Mann in Richtung Lüdenscheid davongefahren. Der Täter war männlich, 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte sehr kurze dunkle Haare, ein rundliches Gesicht sowie eine breite Statur.

Hinweise zu allen drei Vorfällen nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.