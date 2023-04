Sperrung Altenaer Straße: Sonderausweise für öffentlichen Dienst?

Von: Jan Schmitz

Wenn die Brücke fällt, wird der tägliche Weg nach Hause vor allem für Anlieger ein Problem. Ob auch Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes von Sonderausweisen für Anliegerstraßen profitieren könnten, wird nun geprüft. © Cornelius Popovici

Im Altenaer Ortsteil Rahmede will der Ortsvorsteher Sondergenehmigungen für Anlieger ausgeben. Lüdenscheid prüft nun auch Möglichkeiten.

Lüdenscheid/Altena –Die Sondergenehmigungen sollen Anliegern erlauben, dass sie während der Sperrung der Altenaer Straße vom 17. April bis voraussichtlich 10. Juni für den Sprengabbruch der Talbrücke Rahmede die als Anliegerstraßen ausgewiesenen Abkürzungen befahren dürfen. Auch die Stadt Lüdenscheid plant ähnliche Entlastungen für die Bewohner des Rahmedetals auf Lüdenscheider Stadtgebiet. Sie will in der kommenden Woche eine Entscheidung treffen, ob und wie der Anliegerbereich in den Stadtteilen Dünnebrett und Rathmecke ausgeweitet werden kann. Ihnen wäre dann zum Beispiel das Befahren des Rathmecker Wegs zur Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord erlaubt. Über das Vorgehen auf Altenaer Gebiet zeigt man sich im Rathaus verwundert.

Der Rahmeder Ortsvorsteher Andreas Kern (CDU) hatte angekündigt, die Sondergenehmigungen am Mittwoch, 5. April, ab 17.30 Uhr im Restaurant Dalmatia zu erteilen. Personalausweis oder Führerschein und die Zulassungsbescheinigung für das jeweilige Auto seien für die Ausnahmebescheinigung mitzubringen. Das Angebot gilt ausschließlich für Bewohner des Stadtteils Rahmede, Bereich Mühlenrahmede bis Grünewiese. Die Sonderausweise berechtigen laut Kern zur Durchfahrt der später nur für den Anliegerverkehr zugelassenen Verbindungswege nach Lüdenscheid.

Überrascht von der Regelung

Die Stadt Lüdenscheid zeigte sich auf Anfrage überrascht von dieser Regelung: „Die Stadt Altena scheint sich in Sachen Sondergenehmigungen für Anwohner der Rahmede nicht mit uns abgesprochen zu haben. Geht es, wie in dem Artikel beschrieben, nur um die ‘Verbindungswege nach Lüdenscheid’, ist das auch nicht erforderlich, weil damit nur das Altenaer Stadtgebiet betroffen ist. Andernfalls wären Absprachen mit unserem Fachdienst Bauordnung erforderlich. Diesem ist die Altenaer Regelung allerdings nicht bekannt“, heißt es aus dem Rathaus.

Geprüft werden soll in Lüdenscheid auch, ob Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes – zum Beispiel Feuerwehrleute oder Lehrer – offizielle Sondergenehmigungen für die Anliegerstraßen erhalten, wenn ihr Anfahrtsweg durchs Rahmedetal führt.