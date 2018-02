Spielhallen-Überfälle: Opfer kommen ausführlich zu Wort

Tatorte in Lüdenscheid, Halver, Altena und Drolshagen

Vor dem Landgericht Hagen müssen sich vier Männer aus Meinerzhagen und Lüdenscheid wegen einer Serie von Spielhallen-Überfällen verantworten.

Lüdenscheid - Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf Raubüberfälle. Das zeigte sich am Mittwoch im Landgericht Hagen am zweiten Verhandlungstag gegen vier Angeklagte aus Lüdenscheid und Meinerzhagen. Sie hatten im September und Anfang Oktober 2016 Spielhallen in Lüdenscheid, Halver, Altena und Drolshagen überfallen.