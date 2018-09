Prozess um drogensüchtigen Ladendieb: Anstalt oder Knast

Lüdenscheid - Er hatte in einem Lüdenscheider Supermarkt die Verkäuferin mit einer Injektionsnadel bedroht. Jetzt ging der Prozess gegen den drogensüchtigen 39-Jährigen aus dem Kaukasus weiter.

Eine mehrjährige Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt rückt in greifbare Nähe. Er bleibt wortkarg. Er folgt der Verhandlung weitgehend mit tief gesenktem Kopf und antwortet einsilbig – „emotional wenig beteiligt“, wie ein Polizeiarzt im Zeugenstand sagt.

Der Angeklagte habe sich ihm gegenüber als Tschetschene ausgegeben. „Patienten von dort treten eher gedämpft auf, nicht so euphorisch wie zum Beispiel Italiener.“ Das sieht der psychiatrische Sachverständige Dr. Nikolaus Grünherz anders. „So etwas aus der Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe abzuleiten, halte ich für problematisch.“

Strafrechtlich spielt das auch keine Rolle. Wohl aber der Zustand des 39-Jährigen zur Tatzeit. Doch auch hier gibt es zwei Meinungen. Der Polizeiarzt – „Ich war im früheren Zuchthaus in Werl als Arzt tätig“ – hält es für schwierig, die Verfassung des Probanden während der Delikte einzustufen.

Doch Grünherz' Auffassung ist eindeutig. Einerseits hat eine Blutprobe direkt nach der Festnahme den Konsum von Heroin und Kokain belegt. Und das Motiv, Ladendiebstähle zu begehen und sich vom Erlös aus dem Verkauf der Beute Rauschgift zu beschaffen, spreche andererseits dafür, „dass sein Handlungsspielraum eingeengt war“.

Denn treibende Kraft bei den Taten sei die Sucht gewesen. „Er musste Drogen nehmen, um drohende Entzugserscheinungen zu vermeiden.“ Das deute auf eine Einschränkung der Steuerungsfähigkeit und eine Verminderung der Schuldfähigkeit hin.

Dr. Grünherz: „Ohne eine therapeutische Maßnahme würde der Angeklagte so weitermachen wie bisher.“ Strafverteidiger Andreas Trode hat offenbar keine Einwände gegen diese Einschätzung oder gegen eine Unterbringung seines Mandanten.

Aber ihm gefalle die Rolle der Polizei nicht, wie er sagt. Nach der Vernehmung einer Beamtin stellt er fest: „Mein Mandant wurde nicht auf die Notwendigkeit der Verteidigung hingewiesen.“ Die aber ist laut Strafprozessordnung aus mehreren Gründen gegeben – schon allein, wenn zu erwarten ist, dass die Taten vor dem Landgericht verhandelt werden.

Ob Anstalt oder Knast – noch ist unklar, was mit dem 39-Jährigen passiert. Denn da ist auch noch ein amtlicher Abschiebungsbescheid vom Juli 2017 in der Welt. Der Prozess wird am 24. September um 9.30 Uhr mit den Plädoyers und dem Urteil fortgesetzt.

