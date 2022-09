Prozess gegen mutmaßliche Kokain-Dealer: Verteidiger rügen Ermittlungsfehler der Polizei

Von: Olaf Moos

Die Strafverteidiger Dominik Petereit (links) und Andreas Trode (rechts) mit ihren Mandanten. Bildmitte: der Arabisch-Dolmetscher Youness El Atmani. © Olaf Moos

Reichlich Kokain, ein wenig Haschisch und Amphetamine, viel Bargeld und eine Gaspistole, bei Durchsuchungen sichergestellt in einer Wohnung und einer Shisha-Bar in der Innenstadt – das sind die Zutaten zu einem Prozess, den die 9. große Strafkammer des Hagener Landgerichts am Montag gegen zwei Lüdenscheider eröffnet hat.

Lüdenscheid - Auf der Anklagebank sitzen Vater und Sohn, 66 und 37 Jahre alt, beide vorbestraft, beide in Untersuchungshaft seit dem 21. Dezember vergangenen Jahres. Staatsanwalt Christian Engelke hat Anklage wegen bewaffneten Drogenhandels und Beihilfe erhoben. Die Strafverteidiger, Andreas Trode aus Iserlohn und der Lüdenscheider Rechtsanwalt Dominik Petereit, stürzen sich auf mutmaßliche Ermittlungsfehler der Polizei und Lücken in der Beweiskette.

Zwar räumt Trode für seinen Mandanten ein, mit Kokain und einer Gaspistole in der Jackentasche erwischt worden zu sein. Auch Drogenfunde in der gemeinsamen Wohnung der Angeklagten und ihrer inzwischen versiegelten Bar in der Lüdenscheider Oberstadt lassen sich nicht leugnen. Doch wie die Polizei in der Wohnung auf das Rauschgift stieß, ist für den Iserlohner Verteidiger fragwürdig. „Ich widerspreche der Verwertung sämtlicher Beweismittel.“



Denn ursprünglich, so Trode, hatten die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung eine Etage darüber in der Tasche. Dort wohnt ein ebenfalls polizeibekannter Straftäter. Nach Aktenlage ergaben sich bei der Aktion auch Hinweise auf verdächtige Gegenstände ein Stockwerk tiefer.



Die Polizisten öffneten die Tür dort mit einer Ramme. Trode: „Dafür gab es keinen Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft.“ Dass sich plötzlich Hinweise ergeben hätten, sei „gelogen. Das war ein Akt der Willkür“. Auch nach der Erstürmung sei nicht versucht worden, einen Beschluss dafür zu erlangen. Der Vorsitzende Richter Christian Hoppe reagiert noch gelassen. „Dem werden wir nachgehen.“



So weit die juristischen Formalien. Ein weiterer wesentlicher Aspekt betrifft das Vater-Sohn-Verhältnis. Beide Rechtsanwälte erklären, dass der 66-Jährige nach seiner Verurteilung wegen Drogenhandels im Jahre 2013 mit Kokaingeschäften „nichts mehr zu tun hat“.



Anders sein Sohn. Der habe konsumiert und gedealt. Kurz vor der Festnahme, heißt es, habe der empörte Vater dem 37-Jährigen das Rauschgift und die Pistole im Hosenbund „in einem Handgemenge am Straßenverkehrsamt“ abgenommen. Kurze Zeit später wurde er mit dem illegalen Tascheninhalt in der Oberstadt aufgegriffen. Minuten zuvor, sagen Polizisten aus, habe der Verdächtige einem Kunden in der Domgasse ein Tütchen verkauft. Auch das ziehen die Verteidiger in Zweifel.



Der Prozess wird am 23. September um 9.30 Uhr fortgesetzt.