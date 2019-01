Prozess um Brandstiftung an der Bayernstraße endet erst am Donnerstag

Plädoyers, aber noch kein Urteil

Die Staatsanwältin ist sicher, dass der Angeklagte den Tod von Menschen in Kauf nahm.

Hagen/Lüdenscheid – Verschoben wurde am Freitag die Urteilsverkündung im Prozess gegen einen 32-jährigen mutmaßlichen Brandstifter, der Ende Mai 2018 zwei Wohnhäuser an der Lüdenscheider Bayernstraße in Brand gesetzt haben soll.