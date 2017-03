Wer weiß, wo die verschwundenen Kinder sind?

Lüdenscheid - Das Verschwinden von drei Lüdenscheider Kindern mit nigerianischen Wurzeln und deutscher Staatsangehörigkeit beschäftigt derzeit das Amtsgericht. Noch immer weiß man nicht, wo sich die Kinder aufhalten.

Im vergangenen Mai 2016 habe die Kindsmutter sehr aufgeregt in der Kita angerufen und mitgeteilt, dass sie nicht wisse, wo ihre Kinder sind, erinnerte sich eine Erzieherin aus der Kindertagesstätte, die die Kinder bis zum Frühjahr des Jahres 2016 besucht hatten. „Die Familie wollte zum Urlaub in Nigeria“, wusste die Erzieherin noch und erinnerte sich an einen Anruf der Mutter, die ihr berichtet habe, dass ihr Mann ihr den Ausweis und Geld weggenommen habe. Deshalb könne sie Nigeria derzeit nicht verlassen. Der Kindsvater tauchte kurz darauf in der Kita auf, regelte diverse Dinge und behauptete, seine Frau sei psychisch krank und im Übrigen mit den Kindern in Nigeria. Deren Kita-Besuch in Lüdenscheid sei bis dahin sehr gut gelaufen, berichtete die Erzieherin: „Die waren gut gekleidet, immer fröhlich, und wenn die Mutter kam, freuten sie sich.“ Von einer angeblichen psychischen Erkrankung der Mutter nichts zu merken gewesen: „Alles, was die Kinder betroffen hat, hat sie gut geregelt.“

Im Herbst 2016 begann ein merkwürdiges Ringen der in Scheidung lebenden Eltern um die Kinder: Vor Gericht erklärten sie, dass sie möchten, dass die Kinder zurück nach Deutschland kommen. Einige Wochen darauf verdichtete sich aber offenbar der Verdacht, dass der Vater an ihrem Verschwinden in Nigeria nicht ganz unbeteiligt war: Wegen seiner alleinigen Entscheidung, die Kinder dort aufwachsen zu lassen, wurde ihm das Recht entzogen, über deren Aufenthaltsort zu entscheiden. Das entsprechende Recht wurde der Mutter zuerkannt, die davon wenig hatte, weil die Kinder nicht in Deutschland waren. Das Gericht verlangte die Herausgabe der Kinder, der Vater behauptete, er wisse nicht, wo diese sich befänden.



Das Dokument eines Gerichts in Nigeria machte aber deutlich, dass dort offenbar Fakten geschaffen worden waren: Die zu lösenden Familienprobleme müssten „gemäß der Tradition“ gelöst werden, befand das dortige Gericht und “übertrug das Sorgerecht auf die Großmutter der drei Kinder – die Mutter ihres Vaters. Spätestens damit wurde die Familiengeschichte zu einem Fall für das internationale Familienrecht.

Die Staatsanwaltschaft Hagen klagte den 58-jährigen Kindsvater wegen „Entziehung Minderjähriger“ an. Über diesen Vorwurf wurde jetzt im Amtsgericht Lüdenscheid vor Strafrichter Thomas Kabus noch ohne Ergebnis verhandelt. Nicht nur er sah erheblichen Aufklärungsbedarf hinsichtlich der Rechtslage und der Fakten: Eine erste Vernehmung der Kindsmutter blieb unzureichend: Der Dolmetscher hatte große Schwierigkeiten, ihr nigerianisches Englisch zu verstehen. „Er hat die Kinder entführt“, gab sie zu Protokoll. Und: „Ich weiß nicht wo sie sind.“



