Weiberfastnacht in Lüdenscheid - alle Party-Fotos hier

„Zu einhundert Prozent verkleidet“, wie Dirk Weiland bei der restlos ausverkauften Weiberfastnachtsparty im Foyer der Schützenhalle formulierte, stürzten sich die Lüdenscheider am Donnerstag ins feuchtfröhliche Karnevalsgeschehen.

+ Beste Stimmung an Weiberfastnacht in Lüdenscheid. © Jakob Salzmann

Sowohl in der Schützenhalle als auch in der Gaststätte Dahlmann, wo die Narren beim Fummel-Tummel-Ball im Saal und rheinländischer Fröhlichkeit in der Kneipe auf ihre Kosten kamen, machten die Bergstädter die Nacht zum Tag.