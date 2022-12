Provisorische Ampelanlage unter der Rahmedetalbrücke

Von: Olaf Moos

Teilen

Für die zahlreichen Baufahrzeuge, mit denen das Fallbett für die Sprengung der Brücke aufgeschüttet werden soll, lässt die Autobahn GmbH eine Ampelanlage auf der Altenaer Straße installieren. © Cornelius Popovici

Die Altenaer Straße wird vorübergehend mit einer Ampelkreuzung versehen. In dem Bereich, der direkt unterhalb der A45-Talbrücke Rahmede liegt, wird laut Mitteilung aus dem Rathaus eine Querstraße für Baustellenfahrzeuge eingerichtet und voraussichtlich Mitte der Woche in Betrieb genommen.

Lüdenscheid - Damit gehen die Vorbereitungen für die Brückensprengung in die nächste Phase. Ein laut Autobahn GmbH rund 60 Meter breiter und bis zu sieben Meter hoher Erdwall soll bei der Sprengung den Aufprall der Trümmerteile dämpfen.

140 000 Tonnen Erdreich müssten antransportiert und aufgeschüttet werden. Dafür braucht es mehrere Bagger, Planierraupen und Lkw, die die Altenaer Straße über einen längeren Zeitraum immer mal wieder queren müssen.



Deshalb wird unter der Brücke die „Baustellenstraße“ eingerichtet. Die Einschränkungen für den fließenden Verkehr werden sich nach Einschätzung des Fachdienstes Bauservice der Stadtverwaltung „vermutlich in Grenzen halten“.



Die Ampelkreuzung wird voraussichtlich in Betrieb genommen, wenn die Bauarbeiten in Höhe der Galvanik, wenige Meter weiter in Richtung Altena, erledigt sind. Nach der Verlegung der Gashochdruckleitung wird ein Teil der Fahrbahn asphaltiert. Ursprünglich sollten diese Arbeiten bereits am vergangenen Freitag abgeschlossen sein, nun wird es bis Mittwoch dauern.



Wichtig: Ein Zeitpunkt für die Sprengung der Talbrücke steht nach wie vor nicht fest – und damit auch nicht, wann die Altenaer Straße voll gesperrt werden wird.