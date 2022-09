Protest gegen Bebauungspläne: Neue Bürgerinitiative formiert sich

Von: Leon Malte Cilsik

Noch sind die Räther Wiesen ein beliebtes Naherholungsgebiet. Zukünftig könnte sich dies ändern. © Cedric Nougrigat

Eine neu gegründete Bürgerinitiative möchte eine Bebauung der Räther Wiesen verhindern. Bis zur anstehenden Bürgerbefragung sollen konkrete Gegenvorschläge erarbeitet werden.

Lüdenscheid – Wenn auch nur langsam, schreiten die Planungen für die Räther Wiesen doch immer weiter voran. Ob es eine Wohnbebauung zwischen der Höh und Bierbaum geben wird oder ob das Gebiet ein Rückzugsort in der Natur bleibt, ist zwar weiterhin unklar, doch soll bis zum 10. Oktober immerhin feststehen, welches Büro die Konzeption einer Bürgerbefragung übernimmt, die dann wiederum den Anwohnern – wohl nicht vor November – die Möglichkeit auf das Einbringen eigener Ideen bieten soll (wir berichteten). Eine neu gegründete Bürgerinitiative möchte das verbliebene Zeitfenster nutzen, um sich optimal auf diese Möglichkeit vorzubereiten.



„Wir sprechen uns klar gegen eine Wohnbebauung auf den Räther Wiesen aus“, sagt ein Mitglied des Organisationsteams, das namentlich nicht erwähnt werden möchte. „Die Versiegelung von Grünflächen am Stadtrand zum Wohnzweck entspricht keiner zeitgemäßen Stadtplanung. Schon gar nicht bei rückläufigen Bevölkerungszahlen und expansiven Leerflächen in der Innenstadt.“



Die Initiative habe bereits Flyer verteilt und viel positive Resonanz über die darauf angegebene E-Mail-Adresse (neubaugebiet-bierbaum@web.de) erhalten. „Der Flyer wurde unter anderem auch in der Facebookgruppe ‘Du bist Lüdenscheider, wenn...’ gepostet, wo wir ebenfalls zahlreiche Rückmeldungen bekommen haben“, sagt der Initiativen-Sprecher. Daher erhoffe sich das Organisationsteam zahlreiche Teilnehmer beim ersten Treffen, das am Donnerstag, 29. September, um 19 Uhr, in der Apostelkirche am Bierbaum stattfindet.

„Zunächst geht es uns darum, alle Anwohner auf den aktuellen Stand zu bringen. Denn viele wissen gar nicht, dass die 2015 im Kontext der Flüchtlingsbewegungen entstandenen Pläne einer Wohnbebauung auf den Räther Wiesen aktueller sind denn je“, erklärt der Sprecher. Anschließend sollen gemeinsam konkrete Gegenvorschläge entwickelt werden. „Denn wenn man den Behauptungen der Stadtverwaltung glauben darf, werden unsere Ideen bei der Befragung ernst genommen.“