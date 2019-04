Prominente Lüdenscheider: Diese Personen haben es auf Wikipedia geschafft

Lüdenscheid - Universitätsrektoren und Revolutionäre, Regisseure oder Sportler – die Stadt Lüdenscheid war und ist Geburtsort und Wirkungsstätte zahlreicher Persönlichkeiten. Viele von ihnen haben es in die digitale Enzyklopädie Wikipedia geschafft - sei es unter dem Stichwort Lüdenscheid oder unter ihrem eigenen Namen.

Bis heute haben viele prominente Lüdenscheider Spuren hinterlassen, tragen Straßen oder Gebäude die Namen der bekannten Söhne und Töchter der Stadt. Und selbst jene, die (noch) nicht öffentlich verewigt wurden, finden Erwähnung: In der digitalen Enzyklopädie Wikipedia werden unter „Lüdenscheid“ 81 Persönlichkeiten gelistet, die demnach in der Kreisstadt geboren wurden, dazu 28, die dort gewirkt oder gelebt haben.

Weitere gebürtige und mittlerweile prominente Lüdenscheider sind jedoch nicht ausgeschlossen, denn: Wikipedia ist eine Seite, die von der gern zitierten „Schwarmintelligenz“ lebt. Das heißt: Jeder trägt ein, was er weiß – nach einer entsprechenden Prüfung werden die Beiträge dann übernommen. Einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt diese Liste damit aber nicht.

Der älteste erwähnte Lüdenscheider „Promi“ ist laut Wikipedia der Kaufmann Herbord Curlar, der im Jahr 1300 in Lüdenscheid geboren und 60 Jahre später verstorben ist. Ebenfalls erwähnt: Hartlevus de Marca, der um 1360 in Lüdenscheid geboren wurde und erster Rektor der Mittelalterlichen Universitas Studii Coloniensis, der ersten Universität zu Köln, und damit Gründungsrektor war.

In den folgenden Jahrzehnten werden unter anderem die Brüder Karl (Journalist) und Albert Grün (Revolutionär von 1848/49), der Luftschiffbauer Carl Berg (1851-1906), der Maler Paul Wieghardt (1897-1969) oder Werner Kowalski (1901-1943) erwähnt, der im kommunistischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus kämpfte.

Ebenfalls in der Liste der Stadt zu finden sind darüber hinaus Hajo Gies, der sich ab Mitte der 1970er-Jahre als Regisseur von Fernsehfilmen, insbesondere des ARD-Tatorts, einen Namen machte oder Holm Friebe, der als Trendforscher und Autor arbeitet und 2002 die virtuelle Firma „Zentrale Intelligenz Agentur“ (ZIA) in Berlin gründete. Mit Sascha Lobo etablierte er 2006 den Begriff der „digitalen Bohème“. Jüngste genannte Lüdenscheider Söhne der Stadt sind der Schauspieler Falko Ochsenknecht (geboren 1987), der Fußballer Nuri Sahin (geboren 1988) sowie schlussendlich der 1993 geborene Handballspieler Marian Orlowski.

Erste auf der Lüdenscheid-Seite bei Wikipedia genannte Frau ist übrigens Louise Kerksig (1788-1860), die als Gründerin des Frauenvereins und Stifterin für den Bau des Städtischen Krankenhauses in die Geschichte der Stadt einging. Nach ihr wurde die Luisenstraße benannt, während die Kerksigstraße und -halle an ihren Gatten, den Maire Johann Peter Theodor Kerksig (Bürgermeister während der napoleonischen Besatzung) erinnern.

Sie gehört damit zu den 14 genannten „Töchtern der Stadt“, unter denen sich unter anderem auch die Pianistin und HochschullehrerinRenate Kretschmar-Fischer (1925-2016), die SchriftstellerinNina Schindler oder die BiathletinDorina Pieper finden. Als Frauen, die in Lüdenscheid gewirkt haben, werden auf der Seite die Malerin Ida Gerhardi sowie die Schriftstellerin Else Hueck-Dehio genannt.

Doch ob Sportler, Schriftsteller oder Schauspieler – es dürfte noch viele Frauen und Männer mehr geben, die als gebürtige Lüdenscheider Erfolge gefeiert haben – oder feiern. Sie tauchen bei Wikipedia zwar nicht in der Liste der Stadt auf, haben jedoch eigene Einträge, darunter die ehemalige Sprinterin Sandra Neumann (geborene Möller), die mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel bei den Weltmeisterschaften 2003 ins Finale kam, der Schauspieler Björn Meyer, der neben Axel Prahl und Jan-Josef Liefers zuletzt zum Ermittlerteam des „Münster-Tatorts“ gehörte, die evangelische Theologin Petra Bahr, die als Oberkirchenrätin von 2006 bis 2014 Kulturbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland war und seit Januar 2017 Landessuperintendentin in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers ist, Basketballspieler Haris Hujic, der seine Karriere bei den Baskets Lüdenscheid begann und seit 2016 beim Bundesligisten EWE Baskets Oldenburg unter Vertrag ist, zudem mit dem deutschen Team an der U20-Europameisterschaft 2017 teilnahm und zuletzt ins Aufgebot der Nachwuchs-Nationalmannschaft bestellt wurde, sowie die Schauspielerin Michelle Monballijn, die seit 2010 in Nebenrollen in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen war – unter anderem im „Tatort“ oder „Alles was zählt“.