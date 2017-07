"Einblicke" in die Schüler-Kunst

Unter dem Thema „Einblicke“ wird eine Kunstausstellung am Scholl eröffnet.

Lüdenscheid - Der Projektkurs Kunst des Geschwister-Scholl-Gymnasiums fand in diesem Schuljahr nun schon zum vierten Mal unter der Leitung von Dagmar Krüger statt. Dieser Kurs bietet Schülern die Möglichkeit, eine Mappe vorzubereiten, die die Grundlage für die Bewerbung künstlerischer Studienfächer ist.

Das Ergebnis der Kursteilnehmer kann am Donnerstag ab 17.15 Uhr im Rahmen einer Ausstellung im Scholl bewundert werden. Die Ausstellung wird im Vorfeld des ausverkauften Konzertes „Summer Voices“ eröffnet. Thema und Technik waren freigestellt. Projekte aus den Bereichen Fotografie, Architektur und Design sind ebenso möglich gewesen wie solche aus Grafik und Malerei.

Dass dieser Jahrgang ein außerordentliches Interesse an Kunst hat, zeigt sich daran, dass 30 Schüler den Projektkurs Kunst gewählt haben, von denen 28 Teilnehmer den Kurs abgeschlossen haben. Wie in den vorigen Jahren begann der ganze Kurs gemeinsam mit dem analytischen Zeichnen. Es folgten freie Zeichnungen in verschiedenen Techniken, malerische Techniken und fotografische Experimente.

Danach konnten die Schüler, in diesem Jahr mit Unterstützung von Kunstlehrer Uwe Wolff, je nach persönlichen Fähigkeiten und Vorlieben weiterarbeiten. So entstanden zum Abschluss des Kurses sehr unterschiedliche Projektarbeiten: Natur, Stillleben, Menschen, Architektur, Musik, Mode – eine Vielzahl von Themen wurde umgesetzt.

Naturalistische Stiftzeichnungen sind ebenso vertreten wie expressive Malereien, Fotografien, plastische Arbeiten, Videoarbeiten und selbst entworfene und geschneiderte Mode. Die Schüler präsentieren eine Auswahl der entstandenen Arbeiten unter der Überschrift „Einblicke“.