Projekt „Pergamon-Zentrum“ an der Bahnhofsallee

Lüdenscheid - Dr. med. Dimitrios Panteloglou überlässt nichts dem Zufall. „Ich habe mir alles selbst erkämpft und bin überzeugt davon, mit dem Pergamon-Zentrum ein Ärztehaus zu schaffen, das optimale Möglichkeiten für niedergelassene Ärzte bietet und damit die ärztliche Versorgung in Lüdenscheid und der Region zukunftssicher macht.“

Zurzeit arbeitet der Mediziner und Geschäftsführer der Dr. Panteloglou Investment GmbH i. G. mit zwei Kollegen noch im Ärztehaus am Sternplatz. Wenn alles nach Plan läuft, hofft er im Frühjahr 2019 in seinem neuen Domizil an der Bahnhofsallee zu praktizieren, gemeinsam mit weiteren Ärzten, die ihre Erfahrungen einbringen. Der 41-Jährige hat eine ungewöhnliche Laufbahn hinter sich. In Lüdenscheid geboren machte er seinen Abschluss an der Hauptschule Stadtpark, absolvierte auf dem 2. Bildungsweg das Abitur und studierte in Düsseldorf Medizin. Sein Doktorvater war Prof. Dr. Bernd Lemke. „Mir war immer klar, dass ich in Lüdenscheid bleiben und praktizieren wollte.“

Schnell stellte er fest, dass der Bedarf der Patienten keinesfalls gedeckt werden konnte. „Wir mussten Patienten ablehnen. Die Überbelastung aber limitiert die Qualität der Versorgung – ein untragbarer Zustand.“ Außerdem seien 60 Prozent der Hausärzte älter als 50 Jahre und darüber hinaus, aber nur drei Prozent 39 und jünger. Dieser immer größer werdenden Versorgungslücke wollte der Familienvater nicht tatenlos zusehen, sondern sie möglichst schließen. Die Idee des „Pergamon-Zentrums“, die vor kurzem auch im Rat Zustimmung fand (wir berichteten), entstand.

Ein sechsgeschossiger Bau soll an der Bahnhofsallee, an der jetzt noch die Ladenzeile steht, errichtet werden – ein Erdgeschoss, vier Obergeschosse und eine Tiefgarage. „Das Pergamon-Zentrum wird eine Netto-Nutzfläche von 2640 Quadratmetern aufweisen. Das Investvolumen beträgt rund 5,6 Millionen Euro“, verdeutlicht Dr. Dimitrios Panteloglou die Dimensionen.

Viel wichtiger aber ist ihm die inhaltliche und ideelle Ausrichtung: hochprofessionelle Strategien für die hausärztliche Versorgung, gepaart mit Liebe und Leidenschaft für den Beruf. „Das ist ein zukunftsweisendes Modell“, ist er überzeugt.