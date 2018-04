Schmerzhafte Ausstellung

Stern-Center-Manager Daniel Dalsasso (links) und Volker Morawe, einer der Erfinder der Ausstellung „no pain - no game“ eröffneten die fünf Stationen mit dem Spiel „Pong“.

Lüdenscheid - Kunst kann ganz schön weh tun, aber auch Spaß machen. Wer sich davon im wahrsten Sinne des Wortes hautnah ein Bild machen will, ist bis zum 30. April im Stern-Center gut aufgehoben. Dort gastiert seit Donnerstag die Ausstellung „no pain – no game“.

Center-Manager Daniel Dalsasso hatte die Ausstellung vor einiger Zeit in Frankfurt gesehen und war begeistert. „Ich habe bei den Initiatoren nachgefragt, ob sie sich auch vorstellen könnten, sie in einem Einkaufscenter zu präsentieren. Ich freue mich sehr, dass sie zugesagt haben.“

Die Erfinder der Ausstellung sind Volker Morawe und Tilman Reiff (auch bekannt als „//////////fur////“). Europaweit waren sie schon unterwegs und haben ihr Projekt, das Kunst und Technologie auf spielerische Weise miteinander vereint, in Museen präsentiert.

Jetzt also erstmals in einem Einkaufscenter – „eine Weltpremiere, wenn man so will“, sagt Volker Morawe, der vor Ort die einzelnen Stationen der Ausstellung präsentierte.

„Auf spielerische Art und Weise und interaktiv wollen wir Kunst im öffentlichen Raum präsentieren und damit den Menschen auch Berührungsängste im Umgang mit der Kunst nehmen.“

Grundlage der Ausstellung, eigentlich könnte man sie eher als Versuchsreihe bezeichnen, ist der Umgang mit der digitalen Spielewelt, die spürbare und reale Auswirkungen hat – zum Beispiel an der „Pain-Station“:

Das Spiel „Pong“, dem ein Tennismatch zugrunde liegt, und das zu den Pionieren virtueller Spiele gehört, verursacht Schmerz, wenn der Ball auf dem Bildschirm nicht getroffen wird. Hitze, ein kleiner Stromschlag und Peitschenhiebe auf dem Handrücken bestrafen Fehler.

Aber es geht auch sanfter zu, beispielsweise an der Facebox, dem kleinsten sozialen Netzwerk der Welt, einer „Persiflage auf Facebook“, wie es Volker Morawe beschreibt – eine Medienkritik. Drei weitere Stationen – unter anderen ein interaktiver Boxsack – kommen hinzu.

Sie lassen sich besser erleben als beschreiben. Es ist auch ein künstlerisches Experiment, das von Personal betreut wird, das auf die Altersgrenze von 18 Jahren achtet und Besucher auch auf gesundheitliche Risiken hinweist, falls sie zum Beispiel Herzprobleme haben.