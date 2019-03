Muntere Truppe sucht neue Ideen

Lüdenscheid – Kultur von Jugendlichen für Jugendliche – das ist der Auftrag, den sich „Mindcraft“ auf die Fahne geschrieben hat. Und einmal mehr ist die muntere Truppe auf der Suche nach Mitstreitern. Das Projekt ist eine Initiative des Lüdenscheider Vereins Kultstädte, unterstützt vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen.

Bei „Mindcraft“ setzen sich Jugendliche jeden Donnerstag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18 Uhr in der Music-Store-Musikschule Lüdenscheid zusammen, machen sich Gedanken, was an Angeboten für Jugendliche in der Region fehlt, überlegen, was für Veranstaltungen sie gerne besuchen würden und bringen viele eigene Ideen mit ein in die Runde.

Aus diesen verschiedenen Ideen werden anschließend von den Jugendlichen Kultur-events wie zum Beispiel Workshops, Wettbewerbe und noch vieles mehr geplant und mithilfe von Spenden, Sponsoren- und Fördergeldern können die Jugendlichen dann diese Ideen zusammen mit Kultstädte umsetzen. Ein von Mindcraft mitorganisiertes Event war zum Beispiel die Ausstellung „Home“, die mithilfe von Fördermitteln die Lüdenscheider Museen vom 16. Februar bis zum 15. Juni 2018 in eine offen betretbare Wohnung verwandelt hat.

Dargestellt waren verschiedene WG-Räume und sogar eine Diskothek. Auch gemütliche Sessel und die Spielekonsole fehlten nicht. Die Ausstellung hatte mehrere Höhepunkte zu bieten. Mit dabei war unter anderem ein Konzert des Hip-Hop-Duos Hazefeld, eine der Open-Stage-Session des Vereins Kultstädte in dem zum Wohnzimmer umgestalteten Raum und Workshops mit DJs des ehemaligen Lüdenscheider Clubs „Johnny Mauser“. Mehrere Jugendliche konnten sogar als Wohngemeinschaft in das Museum ziehen und die Räume rund um die Uhr bewohnen.

Auch die Kickeraktion beim Lüdenscheider Stadtfest am Kultstädte-Stand wurde von „Mindcraft“ geplant und mit der Hilfe des Vereins Kultstädte umgesetzt. So wurden zwei Profikickertische für das Wochenende gemietet und den Gästen des Stadtfestes zur Verfügung gestellt. So sollten unter anderem das Projekt beworben werden und mehr Jugendliche zur Bühne gelockt werden. Die Ideen von „Mindcraft“ sind vielfältig.

Wer Fragen hat oder Interesse, selbst ein Teil von Mindcraft zu werden und Veranstaltungen für Jugendliche zu organisieren, kann sich an fsj@kultstaedte.de wenden oder anrufen unter der Rufnummer Tel. 0 23 51/67 220 40. Informationen gibt's auch auf www.kultstaedte.de.