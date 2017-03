Projekt für Flaschensammler: Pfandbalken statt Wühlerei

Lüdenscheid - Am Anfang stand die Idee, dann kam das erfolgreiche Stadtfest. Nun sind die Mittel beim Verein „Onkel Willi & Söhne“ vorhanden, die Gespräche gelaufen – und die Macher bereit für ihr neues Projekt: Pfandbalken in der Innenstadt.

Gemeint sind Flaschenhalter, die an Abfallbehälter geschraubt werden und den Flaschensammlern – nach dem Vorbild in anderen Städten – die Wühlerei in den Mülleimern mit ihren Mayo-Resten, Zigarettenkippen oder Glasscherben ersparen sollen.

Die Suche älterer Passanten oder Obdachloser nach Pfandflaschen gehört inzwischen zum Stadtbild. Männer und Frauen, die teils bis zu den Schultern im Unrat ihrer Mitmenschen nach Verwertbarem tasten und mit Glück eine Flasche oder Dose ergattern, die sie zu Geld machen können. „Dagegen wollten wir etwas unternehmen“, erklären die Initiatoren um den Architekten Linus Wortmann, Mitglied im „Willi“-Vorstand. Es gehe um Würde und den Schutz der Gesundheit.

Bald nach dem Stadtfest ‘16 entstand der erste „Dummy“, zunächst aus Pappe. Er reichte aus, um die leisen Vorbehalte des STL verstummen zu lassen. Denn immerhin sollen die Pfandbalken an die städtischen Müllbehälter geschraubt werden.

Der stellvertretende Werkleiter des STL, Andreas Fritz, bestätigt: „Uns war wichtig, dass unsere Mitarbeiter die Behälter weiterhin problemlos leeren können.“ Das sei durch den Entwurf von Onkel Willi & Söhne gewährleistet. Die unterschiedlichen Erfahrungen aus anderen Kommunen böten zwar Anlass zu einiger Skepsis. Fritz: „Aber der Versuch ist es wert.“ Details wie die Anzahl der Pfandbalken oder die Auswahl der Standorte seien noch zu klären.

+ Pfandbalken im Versuch: So kann es aussehen, wenn das Projekt von „Onkel Willi & Söhne“ Realität ist. © Jan Teuber Ideen zur Herstellung und Gestaltung der Flaschenhalter sind allerdings reichlich vorhanden. Da legen die „Willis“ Wert auf die lokale Umsetzung. Der Tischler Dennis Lewandowski, selbst ein „Sohn Willis“ und Erbauer der Stadtfest-Stände des Vereins, knüpfte den Kontakt zum Berufskolleg für Technik. Dort, erklären die Mit-Initiatoren Gregor Biedrzycki und Matthias Czech, werden Auszubildende die Pfandbalken aus Metall anfertigen.

Wie die Flaschenhalter gestaltet, beklebt, bemalt, besprüht werden, das wollen die Macher den Lüdenscheidern überlassen. Ab sofort können sich Interessenten über die Facebook-Seite des Vereins oder per E-Mail unter post@williundsoehne.de melden und ihre Ideen präsentieren.

In Kürze sollen die Pfandbalken in einem Pilotprojekt an fünf Standorten in Lüdenscheid getestet werden. Langfristig denken die „Willis“ an eine Ausweitung – etwa die Mitwirkung Gewerbetreibender. Veranstalter Phillip Nieland plant zum Beispiel, Pfandbalken auch vor seinem „Johnny-Mauser“-Club im Tiefgeschoss anzubringen.

Dass das Konzept in der Kreisstadt erfolgreich sein wird, daran zweifeln die „Willis“ nicht. Czech: „Unsere Stadt kann man nicht mit den Big Citys vergleichen, in denen man nachts um drei noch an jeder Ecke ‘ne Pfandflasche loswerden kann.“

Unterschiedliche Erfahrungen

In Sachen Pfandringe ist Paul Ketz aus dem rheinland-pfälzischen Hachenburg derzeit Marktführer in Deutschland – und Inhaber des Titelschutzes auf den Namen Pfandring. Er findet vor allem den ökologischen Aspekt der Idee spannend.

„Derzeit werden Pfandflaschen für 250 Millionen Euro im Jahr verbrannt, weil sie niemand aus dem Müll fischt.“ In den Kommunen haben die Initiatoren das Modell in erster Linie aus sozialen Gründen eingeführt, aber höchst unterschiedliche Erfahrungen mit Pfandringen gemacht.

In Köln oder Essen machte das Projekt Probleme, weil die Flaschenhalter unter anderem durch Abfälle verdreckt wurden. In Frankfurt entschied sich der Magistrat gegen die Einführung, damit Schüler oder Studenten die ursprünglichen Flaschensammler – meist Obdachlose oder Rentner – nicht um ihren Verdienst bringen.

Zu Ketz’ Kunden gehören außerdem Städte wie Bamberg, Bielefeld, Magdeburg oder Stuttgart, in Kürze sollen seine Modelle auch in Budapest zu finden sein. So soll das oft würdelose und gesundheitsgefährdende Wühlen in Abfallbehältern überflüssig werden.