Programm „Sprach-Kita“: Unterstützung für Kinder und Eltern

+ © Messy Petra Crone (im Vordergrund) besuchte die SOS-Kindervilla an der Freiherr-vom-Stein-Straße. Tatjana Röhrbein (links) ist in der Einrichtung für die Sprachförderung zuständig. © Messy

Lüdenscheid - Rund eine Milliarde Euro investiert die Bundesregierung bis 2020 in die Sprachförderung in Kindergärten. Allein neun Einrichtungen in Lüdenscheid profitieren davon.