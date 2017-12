Programm der 39. Kleinkunsttage im Kulturhaus

Lüdenscheid - Die Lüdenscheider Kleinkunsttage gehen in die 39. Runde: Vom 23. Februar bis zum 2. März 2018 bewerben sich vier Solokünstler und ein Duo um die Lüsterklemme, den alljährlich von der Sparkasse Lüdenscheid gesponserten Kleinkunstpreis. Dotiert ist der Preis mit 1500 Euro.

Am Donnerstag stellten Kulturhaus-Intendantin Rebecca Egeling sowie Thomas Meermann und Kai Pritschow von der Sparkasse Lüdenscheid das Programm für die Kleinkunsttage vor. Dieses verspricht vielfältig zu werden, sowohl was die Formen der Präsentation als auch was die Inhalte betrifft. Männer und Frauen, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, poltisches Kabarett, unterhaltende Comedy – die Bandbreite der Akteure ist groß.

Los geht es am Freitag, 23. Februar, mit dem Duo 9 Volt Nelly aus der Schweiz. Mit dem Programm „Ich möchte ein Eisberg sein“ begeben sich die beiden jungen Frauen auf ein Kreuzfahrtschiff voller Realitätsflüchtlinge. Am Samstag, 24. Februar, kommt der Spiegel-Bestseller-Autor Sebastian Schnoy mit seinem Programm „Dummikratie – Warum Deppen Idioten wählen“ nach Lüdenscheid und verbindet politisches Kabarett mit Geschichtskenntnis.

„Allein unter Schwarzen“ heißt das Programm von Simon Pearce, das am Mittwoch, 28. Februar, zu sehen sein wird. Er erzählt, wie es ist, als Schwarzer mitten in Bayern aufzuwachsen. Senay Duzcu wird am Donnerstag, 1. März, provokant fragen „Hitler war eine Türkin!?“. Sie wird als „erste weibliche türkische Stand-up-Comedienne“ bezeichnet.

Mit Piero Masztalerz tritt am Freitag, 2. März, ein Cartoonist bei den Kleinkunsttagen auf. Bei seinem Bühnenprogramm animiert er seine Cartoons und wird so zum Regisseur, Kameramann und Entertainer in einer Person.

Alle Veranstaltungen der Kleinkunsttage beginnen um 19.30 Uhr. Karten gibt es ab sofort zu Preisen von 18,70 Euro (am Bistrotisch) bis 16,50 Euro (für die Plätze in der Reihenbestuhlung) an der Theaterkasse des Kulturhauses, Tel. 0 23 51 / 17 12 99. Das Kombiticket für den Besuch aller Veranstaltungen kostet 75 beziehungsweise 66 Euro. Die Vorverkaufsgebühr ist bei den genannten Preisen bereits enthalten.