Problembau Forum in Lüdenscheid: Sichtbare Zeichen des Niedergangs

Von: Susanne Kornau

Hinter dem vergleichsweise kleinen Eingang zum Forum liegen große Probleme. © Susanne Kornau

Nicht überall, wo ein Wille ist, ist automatisch ein Weg. Erst recht nicht, wenn bei jedem Schritt Wegerechte zu beachten sind. Auch deshalb ist das auf vielen Ebenen verschachtelte Forum am Sternplatz ein Problembau.

Lüdenscheid - Für die Innenstadt, die Politik, die Bürger. Für Eigentümer sowieso. Statt Fortschritts gab es nur Rückbau: Im Innern mussten Brandlasten entfernt, Zugänge gesichert, musste das Treppenhaus abgetrennt werden. Vorstöße von verschiedenen Seiten, die Veränderungen wollen, laufen regelmäßig ins Leere. Warum ist das so?

Darauf gibt es keine einfache Antwort. Martin Bärwolf, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, sieht jedenfalls nicht die Stadt am Zuge: „Die Stadt will alle Wege weiter verfolgen, die zu einer Verbesserung führen“, sagt er – aber nur als Moderator. Mehr könne man nicht tun. Außer Wünsche äußern: „Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten wäre eine Gesamtlösung die bessere Option.“



Eben diese Gesamtlösung sei das Problem, weiß Hussein Mezori nach seinen Erfahrungen der letzten Jahre. Bei jedem Schritt spürt er die Fesseln des Konstrukts. Der Bevollmächtigte der Frankfurter Unternehmerfamilie, die 2015 einen Teilkomplex für 330 000 Euro ersteigerte (Bereich Ladenzeile und untere Parkfläche), würde gerne seinen über dem Tunnel gelegenen Bereich bebauen. Das ist theoretisch möglich. 2021 hat die Stadt eine Bauvoranfrage positiv beschieden. Deshalb sagt Martin Bärwolf: „Im Prinzip kann er nun einen Bauantrag stellen.“ Und er ergänzt: „Uns ist egal, wer da was macht. Hauptsache, es passiert etwas und führt zu einer Verbesserung.“ Man wolle dafür gerne „die sogenannte Bürokratie“ verringern, würde die Unterlagen zur statischen Situation des Tunnels zur Verfügung stellen und im Zweifel auch die Bewilligung eines Bauantrages vorantreiben – „für so ein wichtiges Projekt“. Die Stadt stehe nicht im Weg. „Aber ich würde nie so weit gehen zu sagen, das ist einfach.“



Unterschiedliche Eigentumsrechte

Bärwolf verweist auf die Rechte anderer – etwa Wegerechte, die die Stadt selbst hat: Der Durchgang durchs Forum Richtung Parkhaus und Börsenstraße muss gewährleistet sein. Dazu gehöre Sicherheit, Sauberkeit, Beleuchtung – alles Sache des Eigentümers, sagt er. Solche Rechte hält die Stadt hoch, die seien auch wesentlich für die Eigentümer, allen voran Bert Allen (Lanber Group), dem Wellenbad und Parkhaus Weststraße gehören. Baumaßnahmen würden diese Rechte zeitweise beschneiden. Bärwolf: „Wir haben immer gesagt, wir stellen unsere Rechte zur Disposition – bei einer Gesamtlösung.“



Genau die ist nicht greifbar. Zwar gebe es Kontakte zu Allen-Vertretern, sagt Hussein Mezori. Aber auf der Seite sei das Interesse an Investitionen gering. Trotzdem gibt er seine Pläne für eine Wohnbebauung nicht auf, denkt an altersgerechtes Wohnen.



Doch dann sagt Martin Bärwolf noch den Satz, der Investoren wie Mezori Sorgen bereitet: „Das Wesen von Planung ist, dass vieles in der Tonne landet.“ Diese Sorge treibt auch einen Bauherrn um. Dass er viel Geld in Planung investiert und nichts daraus wird, weil’s in der komplizierten Gemengelage zerrieben wird. „Es geht nicht ohne Bert Allen“, sagt Hussein Mezori somit einmal mehr. Und das nicht nur, weil es seltsam aussähe, wenn ein Teil des Forums schön wäre, aber der Rest schäbig. „Es muss alles zusammenpassen, es ist alles verknüpft.“