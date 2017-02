Atze Schröder spielt in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Schon knapp zwei Stunden vor dem Beginn der Vorstellung drängte sich eine unüberschaubare Menschentraube vor den Türen des Kulturhauses. Strenge Überprüfung am Einlass, Taschenkontrolle vor der Treppe.

Aber kein Staatsgast wartete in der Garderobe auf seinen Auftritt, sondern der Comedian Atze Schröder. Zum zweiten Mal stellte er in der Bergstadt sein neues Programm als Preview vor.

Ende Januar spielte der Comedian, der mit der prolligen Bühnenfigur „Atze Schröder“ berühmt wurde, sein neues Programm „Turbo“ erstmals als Heimspiel in Essen. 2018 wird er dort wieder gastieren – allerdings vor mehreren tausend Fans in der Gruga-Halle. Dazwischen wird, wie bei einer Preview üblich, gesammelt. Witze, Zurufe aus dem Publikum, was kommt an, was ist eher zäh, wer lacht wo?

Gelacht wurde am Freitagabend im ausverkauften Kulturhaus reichlich, allein schon über die Synonyme für Lüdenscheid: das Monaco des Sauerlands, das St. Moritz Europas, das Rio de Janeiro der Bundesrepublik. Ein platter Witz als Warm-up geht immer, und dann die erste Zielansprache: „Welchen Promi findet ihr Frauen im Fernsehen heiß?“ Die Bandbreite reicht von Samu Haber bis zu Schweighöfer. Und schon hat Schröder die Geschichte von Schröder, Schweighöfer, Lena Mayer-Landrut und dem Alkohol bei „Wetten, dass...“ in Hannover parat.

Der Comedian kokettiert mit seinem Alter, dem Besuch beim Urologen, und oft reicht ein Schlagwort aus, um die Fantasie der Fans zu beflügeln: „Schweine sind viel schlauer als Pferde. Aber stellt Euch mal vor - Winnetou...“ Mehr braucht’s nicht für die Lachtränen. Was man in Deutschland überhaupt noch darf? „Zündet Euch mal im Speisewagen der Bahn eine Reval ohne Filter an und bestellt ein Pils und einen Korn. Da könnt Ihr zehn Minuten später bei Facebook Eure eigene Enthauptung sehen!“ Der erste Teil endet mit den Betrachtungen einer Familie an einem Samstag im August auf der Nachbardecke im Freibad von Duisburg-Marxloh.

Im zweiten Teil ist Schröder wieder der alte Ruhrpott-Proll mit dem Sieben-Gänge-Menü am Morgen in den Dünen von Borkum – ein Sixpack und eine Bockwurst. Ausgiebig erzählt er von seinem Besuch beim Wacken-Festival, von der Fußball-WM und davon, dass Jogi den Sex in den Fußball gebracht. Und manchmal reicht’s auch schon, wenn er kein Wort sagt, sondern nur ins Mikro stöhnt.

Ja, man muss noch am „Turbo“ feilen. Die Stellen streichen, wo’s zäh wird. Ein wenig raffen oder noch einmal drüber nachdenken. Aber dafür war’s eine Preview. Und die war gut.