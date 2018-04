"LichtRouten"-Preview an der Erlöserkirche

"Amazing Grace" im Blitzlichtgewitter

+ © Nougrigat Hunderte Zuschauer genossen die friedliche Stimmung bei der Preview der "LichtRouten" an der Erlöserkirche. © Nougrigat

Lüdenscheid - Mit "Amazing Grace" (Erstaunliche Gnade), einem der beliebtesten Kirchenlieder der Welt, entließ am späten Samstagabend die Formation "Sound of Scottland Pipes and Drums" unter der Leitung von Axel Römer die Gäste vor der Erlöserkirche.