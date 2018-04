"LichtRouten" an der Erlöserkirche

Lüdenscheid - Rund um das Auftaktwochenende der Feierlichkeiten zum 750. Stadtjubiläum können die Besucher der Altstadt Lichtkunst entdecken. Zwar dauert's bis zu den offiziellen „LichtRouten“ vom 28. September bis 7. Oktober noch ein bisschen, aber einstimmen können sich die Lüdenscheider schon bei einer Preview.

Wenn die Abenddämmerung (circa 21 Uhr) hereinbricht, erstrahlt die Erlöserkirche in einer faszinierenden Lichtinstallation. Damit wird der Kern der historischen Altstadt im wahren Wortsinn ins rechte Licht gesetzt – genau dort, wo die Stadt ihren Ursprung hat. Auf Sitzkissen und Palettenmöbeln können es sich die Besucher gemütlich machen und bei hoffentlich gutem Wetter die Projektionen an der Kirche auf sich wirken lassen.

Getränke und der Schein der auf dem Kirchplatz aufgestellten Feuerschalen laden zum Bleiben ein. Umgesetzt werden die großformatigen Fassadenprojektionen von Robert Sochacki. Der polnische Künstler hat Malerei an der Kunsthochschule in Danzig studiert und später als Bühnenbildner gearbeitet. Gegenwärtig konzentriert er sich in seiner Arbeit als bildender Künstler auf performative Bildwelten, die er „Video-Malerei“ nennt. Gerade hat er seine Promotion zu Kunst im öffentlichen Raum an der Kunstakademie Danzig erfolgreich abgeschlossen.

Zu den LichtRouten 2013 war Sochacki schon einmal in Lüdenscheid. Seine Arbeit am Wiedenhof gehörte zu den drei beliebtesten Installationen der damaligen Ausgabe des Lichtkunstfestivals. Nun ist Sochacki der Einladung des Lüdenscheider Stadtmarketings und der Lichtrouten-Kuratoren Bettina Pelz und Tom Groll zum Auftakt des Stadtjubiläums gefolgt. Robert Sochackis Arbeitsweise verbindet kunsthistorisches Wissen und lokale Geschichten, ästhetische Besonderheiten und poetische Kunstformen, komplexe Technik und maßgeschneiderte Codierungen und seine ganz eigene Sichtweise zu vielschichtigen Bildgefügen, in dem der vorgefundene Ort die Hauptrolle spielt.

Bei der Entwicklung der Installation für die Erlöserkirche spielte auch die Geschichte des Gebäudes eine Rolle. Voraussichtlich nicht so zeitnah wie erhofft umgesetzt werden kann der Wunsch Lichtrouten-Kuratoren, im Brighouse-Park ein „Lichtgeflecht“ zu errichten, das Lüdenscheids Verbundenheit mit Partnerstädten zeigt. Angedacht war, aus jeder Partnerstadt eine Straßenlaterne nach Lüdenscheid zu bringen. Diese wollte der Lüdenscheider Lichtkünstler Tom Groll dann entsprechend verbinden.

„Eine schöne Idee“, kommentierte Marit Schulte (Pressesprecherin der Stadt) auf Anfrage unserer Zeitung, „aber die Umsetzung wird schwierig und teuer. Nach Holland könnte man ja noch fahren, aber eine Straßenlaterne aus Taganrog zu besorgen und nach Lüdenscheid zu transportieren, ist nicht mal eben so zu machen.“ Insofern stehe die Idee „Lichtgeflecht“ nicht „ganz oben auf unserer Prioritätenliste“.