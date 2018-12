Premiere im Lüdenscheider Kunststoff-Institut mit eigener Ausbildungsmesse

+ © Kornau In weitem Umkreis hat das Kunststoff-Institut bei Schulen für den Besuch der Ausbildungsmesse geworben. © Kornau

Lüdenscheid - Mit einer eigenen Ausbildungsmesse für Berufe in der Kunststoffverarbeitung hat das Kunststoff-Institut am Freitag eine Premiere gewagt. Ziel ist es, Mitgliedsfirmen direkten Kontakt zum Nachwuchs zu ermöglichen und den jungen Leuten Einblick in Berufsbilder zu geben.