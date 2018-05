Preisverleihung: Neue Akzente für die Altstadt

Lüdenscheid - Akzente aus der Hauptstadt für die Lüdenscheider Altstadt: Das Landschaftsarchitekturbüro von Franz Reschke mit Sitz in Berlin hat bekanntlich den Wettbewerb zur Umgestaltung des historischen Quartiers rund um die obere Wilhelmstraße und den Graf-Engelbert-Platz gewonnen.

Am Samstag nahm der Mann von der Spree in der Stadtbücherei nun den mit 19.000 Euro dotierten Preis entgegen. Bürgermeister Dieter Dzewas und Martin Bärwolf als Leiter des städtischen Fachbereichs Planen und Bauen überreichten die Auszeichnung und gratulierten. Das Publikum applaudierte.

Die Neugier der Bevölkerung auf die öffentliche Preisverleihung hielt sich indes in überschaubaren Grenzen. Gut 40 Bergstädter waren an diesem Vormittag erschienen – in erster Linie Lokalpolitiker und Verwaltungsabgesandte. Insgesamt hatten zehn Unternehmen ihre Entwürfe eingereicht (wir berichteten).

+ Haben die Zukunft der Altstadt im Blick: Gut 40 Bürger waren zu der Veranstaltung in der Bücherei gekommen. Im Hintergrund: die Stellwände mit den einzelnen Entwürfen. © Schmidt Die Juroren waren am Ende vom Konzept Reschkes so überzeugt, dass sie keinen zweiten Platz vergaben. Dafür aber zwei dritte Plätze. Die gingen an die Planorama Landschaftsarchitektur, ebenfalls aus Berlin, sowie an die Firma Lex Kerfers aus dem niedersächsischen Bockhorn. Mit dem Preis im Rücken gilt Franz Reschke nun als klarer Favorit auf die eigentliche Auftragsvergabe. Die steht im Sommer oder Herbst an.

Bei einer kurzen Ansprache schilderte Martin Bärwolf noch einmal seine Sicht der Dinge. Danach sei es für Mittelstädte wie Lüdenscheid im Internet-Zeitalter unabdingbar, auf eine attraktive und lebendige Szenerie jenseits der reinen Geschäftswelt zu setzen. Nur so könne man auf Dauer Akzeptanz für die Stadt entfachen und Menschen anlocken.

Vorstellung des Entwurfes

Genau diesem Ziel diene die angepeilte Altstadt-Sanierung. Nachdem er den Preis in Empfang genommen hatte, erläuterte Reschke seinen Entwurf. Bei dem geht es – grob betrachtet – um neue Pflasterungen, Veränderungen im Umfeld der Erlöserkirche, die Platzierung von Sitzgelegenheiten und die Umgestaltung eines Spielgeländes an der Luisenstraße. Das alles barrierearm und bei Erhalt des historisches Bildes.

Diverse Details stehen noch zur Diskussion. Seit Samstag sind alle zehn eingereichten Entwürfe zur Altstadt-Sanierung in der Stadtbücherei ausgestellt. Die Präsentation ist noch bis zum 26. Mai zu sehen.

Sieger-Entwurf für Lüdenscheider Altstadt-Umbau