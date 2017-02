Aus der Praxis direkt in die Politik

Lüdenscheid - Eine CDU-Plauderrunde, die schnell ins Fachsimpeln geriet, traf sich am Freitag in der Firma von Dirk Kathenbach (Wika Erodiertechnik) am Freisenberg. Die Zusammensetzung der Runde garantiert allerdings, dass die geballten Erfahrungen aus der Praxis ihren Weg in die Politik finden werden.

Denn viele Anregungen, wo sich dringend etwas ändern müsse, gab der Firmenchef dem Bundestagsabgeordneten Dr. Matthias Heider, dem Landtagskandidaten Ralf Schwarzkopf und dem Vorsitzenden der Mittelstandsvereinigung (MIT), Dennis Linnarz, mit auf den Weg.

Wettbewerb aus Asien schreckt ihn nicht; Fachkräftemangel spürt er nicht; Berührungsängste hat er nicht. „Ich liebe meinen Beruf“, sagt Dirk Kathenbach und das lässt ihn in einer Branche ausgesprochen kreativ werden, die von der Präzision lebt. Die ist oberstes Gebot für Dirk Kathenbach: „Wegen Anpassungsarbeiten dauernd ‘rauszufahren, das kann ich mir gar nicht leisten“, sagt der Geschäftsführer eines 14-Mann-Betriebes. Bei Kunden zwischen Kolumbien und China nachvollziehbar. „Eigentlich unmöglich“ – das heißt bei ihm lediglich, „es dauert ein bisschen länger.“

Dass man fast nur von den 160 Weltmarktführern in der Region redet, ärgert ihn etwas: „Von den Kleinen spricht keiner.“ Dabei leisteten gerade die Großes. Sie integrierten kaum vermittelbare Auszubildende und Schwerbehinderte, erschlössen als Spezialisten neue Technologien und Märkte, kämpften dabei mit einem Bildungsplan „von vor 40 Jahren“. Und doch: „Wir kleinen Betriebe müssen das irgendwie wieder hinkriegen.“ Und sie schafften das auch. Ein Schlüsselwort dabei: Vertrauen.

Vertrauen in den Nachwuchs, denn „der ist es wert“. Und Vertrauen in Zusammenarbeit. Denn dann könne man auch neue Wege gehen. Die wünschen sich Unternehmer auch bei der Selbstdarstellung der Region. Jens Brauker (it-consulting) macht das an Begrifflichkeiten fest: „Sauerland ist Tourismus. Südwestfalen ist Industrie.“ Mit Landschaftsaufnahmen könne man keine Fachkräfte gewinnen. „Fichtenphobie“ nennt es Dr. Heider.