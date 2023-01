Praktikum an der Nadel? Lüdenscheider Schule lenkt ein

Von: Fabian Paffendorf

Studiobetreiber Leroy Etimiri vermittelt seiner Schülerpraktikantin Laura Massaro nicht nur theoretisches Wissen zum Tätowieren. Auf Übungshaut darf die Schülerin auch mit Nadel und Farben arbeiten. © Cornelius Popovici

Fürs Praktikum hat es die 16-jährige Laura Massaro dort hingezogen, wo’s wirklich weh tut – ins Tattoo-Studio „Cash Only“ von Leroy Etimiri. Da allerdings der Beruf des Tätowierers in Deutschland keiner gesetzlich anerkannten Ausbildung unterliegt, war bis zuletzt fraglich, ob sich der ungewöhnliche Praktikumswunsch der Schülerin der Adolf-Reichwein-Gesamtschule überhaupt erfüllen würde.

Lüdenscheid – Ein Lüftchen beruflichen Alltags schnuppern, eine erste Orientierung erlangen, oder dem vielleicht zukünftigen Ausbildungsplatz auf den Zahn fühlen – darum geht’s für gewöhnlich beim Schülerpraktikum. Nun, dass Laura Massaro im Anschluss an das angedachte Abitur im jetzigen Praktikumsbetrieb in die Lehre gehen wird, ist wohl nicht der Fall – auch wenn sie es wollen würde.

Der Umstand, dass ein Tattoo-Studio eben kein klassischer Ausbildungsbetrieb ist, habe daher auch seitens der Adolf-Reichwein-Gesamtschule erst für Bedenken gesorgt. Die habe dann aber Lauras Vater, Michele Massaro, im Gespräch mit der Schulleitung flott klären können, wie er erzählt: „Man hat relativ schnell eingelenkt, denn wenn das das Wunschpraktikum ist, dann sollte da auch nichts gegen sprechen, oder?“ Die Tochter zeichne eben sehr gerne. „Ob sie jetzt mal Tätowiererin wird, oder das Ganze in einem Kunststudium mündet, das weiß man alles ja noch nicht“. Was er allerdings schon länger wisse, sei, dass seine Tochter sich für Tattoos und die Tätowierkunst begeistert.

Studio-Chef musste sich abwechslungsreiche Aufgaben überlegen

„Ich habe meinen Freund schon mal in ein Studio begleitet, als er sich hat Tattoos stechen lassen. Das war schon spannend“, erklärt sie. Die Faszination für kleine Kunstwerke unter der Haut habe sie schon immer gehegt. Der Papa habe ja ebenfalls einige Tattoos. Weil unterm Weihnachtsbaum zuletzt dann ein Stapel „Übungshäute“ und eine eigene Tätowiermaschine lagen, habe eigentlich nur noch der Praktikumsplatz gefehlt. Der Kontakt zu Leroy Etimiri sei dann über den Galeristen Detlev „Dete“ Kümmel und den Lüdenscheider Unternehmer Arthur Dulinski vermittelt worden.

Eine Praktikantin im Studio an der Körnerstraße zu haben, das ist auch für den Tätowierer aufregendes Neuland, wie er erzählt. „Es ist wohl klar, dass man innerhalb von zehn Tagen Praktikum nicht das Tätowieren lernen kann. Aber ich hatte mir im Vorfeld Gedanken gemacht, was ich Laura alles rund um den Beruf und den Studiobetrieb an Wissen vermitteln kann“, sagt Etimiri. Zu Lernen gibt es eine ganze Menge für die Praktikantin – auch abseits des unmittelbaren Dienstes am Kunden. „Es mag zwar Leute geben, die glauben, dass sich das alles innerhalb eines intensiven Crash-Kurses erlernen lässt, aber so ist das nicht. Und nur ein Talent zum Zeichnen zu haben, das reicht einfach nicht aus“, sagt Leroy Etimiri. Gleichwohl sollte ein Tattoo-Artist auch „ein Händchen fürs Unternehmerische“ haben. Buchführung und Steuern müsse man eben auch im Blick haben und können, wie Etimiri weiß.

Deshalb lerne Laura im Schulpraktikum eben auch dies kennen. Genau so auf dem Lehrplan stehen für Hygiene im Studio sorgen, Besorgungen, der Umgang mit Kunden oder Handwerkshistorie pauken. „Laura hatte zum Praktikumsstart die Aufgabe bekommen, zunächst einmal zur Tattoo-Geschichte zu recherchieren“, erklärt Leroy Etimiri.

Silikon-Latex-Haut zum Üben

Und genau genommen habe sie dabei eben doch in Erfahrung bringen können, dass es sich um einen sehr, sehr alten Ausbildungsberuf handele. „Wenn wir mal davon absehen, wie das in Deutschland eingestuft wird, so kann man schon sagen, dass der Beruf des Tätowierers bereits 600 Jahre vor Christi Geburt als Ausbildungsberuf galt. Immer schon gaben die Meister ihr Wissen und ihre Fertigkeiten an die Schüler weiter“, sagt der Studiobetreiber. Neben der Theorie und begleitenden Berufsaspekten bekommt Laura Massaro dennoch die surrende Tattoo-Maschine in die Hand.

Nicht etwa am lebenden Objekt darf sich die 16-Jährige beim Erlernen einer guten Linienführung beweisen, sondern an spezieller Silikon-Latex-Haut zum Üben. Einfach loslegen ist dennoch nicht die Devise, denn bevor die Nadel der Maschine die erste Farbe aufnehmen darf, müssen vorab Vorlagen angefertigt werden. Dafür tauscht Laura die Nadel gegen einen Stift ein. Auf Papier entstehen Zeichnungen, die dann auf Transferpapier abgepaust werden müssen, das der Tätowierer auf der Haut anlegt und die Linien mit der Nadel der Maschine behutsam nachzieht.