Schüler testen Rauschbrille

Lüdenscheid - Was macht Alkohol überhaupt mit unserem Körper? Antworten darauf bekamen Neuntklässler des Zeppelin-Gymnasiums am Freitag in einem Präventionsseminar.

Julia von der Tour des Lebens GmbH klärte die Schüler über die Vergiftung des Körpers durch Ethanol auf. Wie schnell wirkt der Alkohol? Zwei Prozent werden über die Mundschleimhaut aufgenommen, 18 Prozent über den Magen und 80 Prozent erst über den Darm. Das heißt, dass eine Wirkung erst nach anderthalb bis zwei Stunden eintritt.

Anhand eines Beispiels vermittelte sie den Jungen und Mädchen die Auswirkungen, die je nach Alkoholmenge auftreten. Ein Bier wirkt sich bereits auf die Konzentration und Reaktion aus. Nach einem zweiten Bier kommt man bei etwa 0,5 Promille an. „Man wird albern, überdreht oder nervig“, erklärt Julia. Das Wesen verändere sich: Frauen können hysterisch werden oder anfangen zu heulen. Männer dagegen werden eher ruhiger oder aggressiv. Nach vier Bier (circa 0,8 Promille) komme eine gewisse Risikobereitschaft und schnellere Müdigkeit hinzu, sagt sie.

Bei etwa 1,3 Promille sieht man verschwommen, testen konnten die Schüler das mit einer Rauschbrille. Ab 1,5 Promille Alkohol verlangsamt sich der Herzschlag, die Gefäßen weiten sich, man kühlt schneller aus. Zusätzlich lässt der Schmerzimpuls der Haut nach: Man könnte erfrieren. Wenn man immer weiter trinke, komme es zu einer massiven Alkoholvergiftung, Organe können versagen. Unterstützt bei der Präventionsarbeit in der Schule wird Tour des Lebens durch die AOK. J sar