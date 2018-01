Parkdruck an der Noltestraße

+ © Martin Messy Am Postzustellungszentrum an der Noltestraße ist der Parkdruck zu bestimmten Zeiten sehr hoch. © Martin Messy

Lüdenscheid - Am frühen Morgen ist am Postverteilungszentrum an der Noltestraße naturgemäß jede Menge los. Zusteller und Kuriere packen ihre Wagen, um Briefe und Pakete in ihren jeweiligen Bezirken zu verteilen. Entsprechend hoch ist der Parkdruck, zumal in der Nachbarschaft auch noch einige Firmen ansässig sind.