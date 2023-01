Postfiliale in Brügge ab Montag am neuen Standort

Von: Thomas Machatzke

Die Postfiliale an der Volmestraße 99 in Brügge gibt es nicht mehr. Dafür wird am Montag eine neue Filiale an der Volmestraße 46 eröffnen. © Cedric Nougrigat

Die Postfiliale im Lüdenscheider Vorort Brügge hat geschlossen, eine neue Filiale ist indes bereits gefunden. Wieder an der Volmestraße.

Lüdenscheid – Brügge im Wandel: Nach der Schließung des Küchenstudios und des Reitsportladens Horseland hat zum Jahreswechsel auch die Postfiliale an der Volmestraße geschlossen. „Der Aufwand stand in keinem Verhältnis mehr zum Ertrag“, sagt Betreiber Markus Tenne, der sich nun ganz auf seine Postfiliale in Altena konzentriert. In Brügge wird derweil schon bald eine neue Filiale eröffnen.



Tenne hatte die Postfiliale in Brügge 2019 übernommen. Ein halbes Jahr lang hatte es vorher kein Angebot der Post am Lüdenscheider Vorort an der Volme gegeben. „Wir haben das Image der Post dort aufgebessert und hatten auch zunächst einen sehr guten Zulauf. Die Entwicklung war gut“, sagt Tenne, der in der Filiale direkt neben dem Horseland ein Post- und Lotto-Angebot kombinierte, „aber seit der Brückensperrung ist es deutlich bergab gegangen. Die Kunden sind immer weniger geworden.“



Tenne führt dies auf den Verkehr zurück, der im Vorort seit der Brückensperrung deutlich zugenommen hat und der – wenn es denn irgendwann das Lkw-Durchfahrsverbot auf der Bedarfsumleitung geben sollte – noch weiter zunehmen dürfte. „Die Kunden haben nicht mehr gewusst, wo sie parken sollen oder wie sie im laufenden Verkehr nach dem Besuch wieder losfahren können“, sagt Tenne, „die Situation hat sich deutlich verschärft. Wenn man dann so eine Filiale mit Personal betreibt, wird’s schwierig. Das ist dann nur noch ein Geldwechseln, das macht keinen Sinn.“



Die Post hat derweil bereits eine neue Filiale gefunden, wird schon ab Montag, 16. Januar, an der Volmestraße 46 andocken. Neuer Betreiber wird Sinniah Jatheesh sein. Sinniah Jatheesh betreibt bisher bereits den Kiosk „Getränke-Quelle“ an der Volmestraße 103. Nun erweitert Jatheesh seine Aktivitäten im Volmeort und wird in seinem Wohnhaus, in dessen Erdgeschoss ein Ladenlokal ist, auch noch einen Post-Standort eröffnen. Die Post-Theke ist am Montag von der einen Seite der Volmestraße auf die andere Seite umgebaut worden. Am 16. Januar soll die neue Filiale eröffnet werden.