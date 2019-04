Paket kommt nicht an: Was Postkunden im MK jetzt wissen müssen

Lüdenscheid – Tausende Pakete und Briefe kommen nie beim Empfänger an, darunter auch etliche im Märkischen Kreis. Die Gründe sind unterschiedlich. Für die Betroffenen aber ist es ein Ärgernis. Was Sie in diesen Fällen wissen müssen.

Der Haken hätte perfekt gepasst. Knallrot. Rutschsicher. Taschenbuch-Größe. Genau richtig für die Gitarrentasche oder was sonst vom Boden weg soll in der Azubi-Bude.

Päckchen kam in Packstation nie an

Leider ist das Päckchen, das eigentlich ein Maxi-Brief war, nie in der Packstation in Düsseldorf angekommen. Ärgerlich, wenn auch kein großer Wertverlust. Wegen des geringen Wertes schien eine Sendungsnummer nicht notwendig, denn das wäre fast so teuer gewesen wie der Inhalt. Und bisher ist schließlich nie etwas schiefgegangen. Und nun?

Was tun, wenn eine Postsendung ihren Empfänger nicht erreicht hat? Das Thema „Qualität der Postlogistik“ war zuletzt ein bundesweites. Nach Angaben der Bundesnetzagentur sind die Beschwerden über Postdienstleistungen 2018 auf 11.830 gegenüber 6.100 im Jahr 2017 angestiegen. Demnach entfielen mehr als 50 Prozent (50,9) der angeführten Beschwerdegründe auf die Briefbeförderung und -zustellung und etwa ein Drittel auf die Paketdienstleistungen (34 Prozent).

„Der Großteil kommt ja an“

„Der Großteil kommt ja an“, meint dazu Alexander Böhm, Postpressesprecher in Frankfurt. Aber 16.000 Briefsendungen von 59 Millionen kommen täglich da an, wo sie nie hin sollten: im Servicecenter Briefermittlung in Marburg und – für Pakete – in der DHL-Ermittlungsstelle Wuppertal. Das sind die letzten Adressen für „unanbringliche Sendungen“, wie es im Postjargon heißt.

Warum eine Sendung nicht zustellbar ist, kann unterschiedliche Gründe haben. Ein Zahlendreher in der Adresse, schon landen Brief oder Päckchen im falschen Zustellerfahrzeug und sind unterwegs nach Bayern statt nach NRW.

Unterschiedliche Gründe möglich

Oder eine Flüssigkeit läuft aus und macht Sendungen unleserlich. Aufkleber lösen sich, Packpapier zerreißt. Die Gründe sind vielfältig. Was nicht zurück an den Absender gehen kann, darf von besonders vereidigten Mitarbeitern geöffnet werden.

Postdetektive dürfen die Sendungen öffnen

Anhand des Inhalts versuchen die Postdetektive, Absender oder Empfänger herauszufinden und doch noch eine Zustellung zu ermöglichen. Oder sie versuchen, eine Sendung einem Nachforschungsantrag zuzuordnen.

Dreimonatige Lagerungsfrist bei der Post

Trotzdem bleibe immer ein Rest, der nicht zugeordnet werden könne, sagt Böhm. Sei die dreimonatige Lagerungsfrist um, werde der Inhalt versteigert. „Schlüssel würden wir natürlich nicht versteigern, auch keine persönlichen Dokumente oder Speichersticks“, sagt Alexander Böhm.

Lebensmittel sind ebenfalls ausgenommen. Dem Absender bleibt derweil die Möglichkeit, auf unterschiedlichen Wegen einen einen Nachforschungsauftrag zu stellen. „Bitte beachten Sie, dass Briefe erst sieben Werktage nach Einlieferung als verloren gelten“, steht im Kleingedruckten.

Komplizierter Antrag zur Nachforschung

Ein Formular findet sich zwar im Netz (www.deutschepost.de), muss aber ausgedruckt und mit kopierten Einlieferungsbelegen und Wertnachweisen eingeschickt werden. Wer trotzdem Nachfragen hat und unter der Servicerufnummer 02 28 / 43 33 112 auf weniger Bürokratie und mehr praktische Hilfe hofft, wird enttäuscht: Bis man eine menschliche Stimme hört, muss man sich umständlich durch ein wenig hilfreiches Stichwort-Menü hangeln.

Kassenbon fehlt, die Hoffnung bleibt

Aber das Kleingedruckte auf dem Netz-Formular hat ja versprochen: „Ab Vorliegen aller Unterlagen leiten wir eine Nachforschung ein.“ Hoffen wir also, dass es auch ohne Unterlagen wie Sendungsnummer, Kassenbon und Portoquittung klappt. Vielleicht liegt ja irgendwo in Marburg oder Wuppertal ein herrenloser Haken herum. Spätestens in 14 Tagen wissen wir mehr.