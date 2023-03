Hilfskonvoi der Sauerländer Jungs: „Bisher emotionalste Reise“

Von: Thomas Machatzke

Die Sauerländer Jungs und ihr vierter Hilfskonvoi nach Lubaczow: so groß, bedeutend und emotional wie noch keiner vorher. © Thomas Machatzke

Für die Sauerländer Jungs aus Lüdenscheid war ihre vierte Fahrt die bisher größte und bedeutendste. Als Dank erhielten sie unter anderem einen Brief des Erzbischofs von Lemberg.

Der vierte Hilfskonvoi der Sauerländer Jungs aus Lüdenscheid ins polnisch-ukrainische Grenzgebiet war der bislang größte: Drei Sattelzüge, mit Vereinslogo und Friedenstaube präpariert, bis auf den letzten Kubikmeter Stauraum bepackt – 74 Euro-Paletten mit Lebensmitteln und Hilfsgütern, 42 von Haribo gestiftete Krankenhausbetten, in Summe Geld- und Warenspenden von rund 120 000 bis 140 000 Euro.

Die bedeutendste und größte Reise sei es gewesen, sagt Thorsten Bohmann, Vorstandsmitglied der Sauerländer Jungs. Gewiss. „Aber es war vor allem auch die emotionalste Reise.“ Emotional, weil die harten Jungs aus der Bergstadt in Lubaczow eine Dankbarkeit erfuhren, die sie in Teilen zu Tränen rührte. „Als wir nach unserer Rückkehr am Sonntag die Bilder von ukrainischen Kindern mit unseren Haribo-Tüten zugeschickt bekommen haben, da ist so manche Träne geflossen“, sagt Bohmann.

Maik Klapperich (Zweiter von links) und Volker Wagemeyer (rechts) mit zwei Pastoren aus Polen und der Ukraine. © Thomas Machatzke

Vor Ort in Lubaczow hatte man den Sauerländern schon Bilder von Kindern aus der Ukraine überreicht, die diese als Dankeschön gemalt hatten. Und daneben auch eine Danksagung von Mieczyslaw Mokrzycki, dem Erzbischof von Lemberg, der westlichsten Großstadt in der Ukraine. Mokrzycki hatte ein Schreiben in deutscher Sprache an den Vorsitzenden des Lüdenscheider Vereins, Maik Klapperich, adressiert und seinen Dank ausgesprochen. „Möge der Allmächtige die Gebete aller auf die Fürsprache der allerseligsten Muttergottes Maria, Königin des Friedens, gnädig erhören und uns das Ende des Krieges gewähren“, schrieb der Erzbischof, „gerne erteile ich Ihnen und Ihren Familien meinen Segen und versichere unser Gebet.“

So war es eine Reise, die keinen kalt ließ. „Als Geistliche aus der Ukraine am Samstag in die Kirche in Lubaczow kamen und uns berichteten, dass in nur 13 Kilometern Entfernung Drohnen abgeschossen worden seien, da hatte man auf einmal ein sehr mulmiges Gefühl“, sagt Bohmann. Auf der einen Seite saß die Gruppe aus Lüdenscheid nach einer Nacht von Freitag auf Samstag in einem Hotel in Lubaczow am Samstagmorgen in der Kirche bei einem reichhaltigen Frühstück (Bohmann: „Die Gastfreundschaft unserer polnischen Gastgeber war phänomenal.“), auf der anderen Seite war der sehr reale Krieg in diesen Stunden gerade so weit entfernt wie es von der Aral-Tankstelle von Maik Klapperich in Brügge, dem Startpunkt des Konvois, bis nach Meinerzhagen ist.

Thorsten Bohmann (links) und Volker Wagemeyer präsentieren auf der Treppe der Kirche in Lubaczow die Flagge der Sauerländer Jungs. © Sauerländer Jungs

Nach dem Frühstück vertrieb die Arbeit diese Gedanken schnell: In einer riesigen Verladehalle einer Firma für landwirtschaftliche Produkte mit Rampe und Gabelstapler ging es daran, die Sattelzüge leerzumachen – und das Mitgebrachte auf Lkw zu verteilen, die es direkt ins Kriegsgebiet brachten. Allein die Hälfte der Krankenhausbetten ging auf direktem Weg dorthin, wo diese Betten dringend benötigt wurden. Danach gab der Pastor von Lubaczow, der inzwischen ein guter Bekannter der Sauerländer Jungs ist, der Gruppe noch reichlich Pizza für die Rückfahrt mit auf den Weg – und dann ging es zurück auf die Tour, für die man in der Nacht von Donnerstag auf den Freitag am Ende 18 Stunden benötigt hatte. Am Sonntagmittag waren die letzten Fahrzeuge nach der Rückfahrt wieder in Brügge. Am Nachmittag musste noch ein Sattelzug nach Recklinghausen gebracht werden. Und dann war der vierte Hilfskonvoi Geschichte.

Wenngleich sich die Sauerländer Jungs nun erst einmal andere Hilfsprojekte vorgenommen haben, hatte diese Fahrt wieder so viel Eindruck hinterlassen, dass direkt ein Gedanke aufkam, den Thorsten Bohmann dann auch am Montag in Worte fasste. „Ein fünfter Konvoi“, stellte Bohmann fest, „ist bestimmt nicht ausgeschlossen!“

