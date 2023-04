Nach Schließung: Brügge hat wieder eine Post

Die Deutsche Post hat in Brügge eine neue Filiale eröffnet. Diese soll künftig verschiedene Angebote in diesen Teil Lüdenscheids zurückbringen.

Brügge – Die Deutsche Post eröffnet am Montag, 3. April, eine neue Filiale in Brügge im Geschäft Jatheesh an der Volmestraße 46. Sie ersetzt die frühere Postfiliale an der Volmestraße 99, die bis Ende des Jahres 2022 geöffnet war.

In der neuen Filiale können, so heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Post, die Kunden zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen gehört zum Angebot der neuen Filiale.



Außerdem können Kunden auch in diesem Stadtteil von Lüdenscheid den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen.

Brügge hat wieder eine Post: Das sind die Öffnungszeiten

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Mittwoch von 9 bis 14 Uhr sowie Samstag von 9 bis 12.30 Uhr.

Das Postgeheimnis bleibt gewahrt. Das Team der neuen Filiale wird hierzu genauso verpflichtet wie die Postmitarbeiter.

Das Brügge als Geschäftsstandort trotz der hohen Verkehrsbelastung seit der A45-Sperrung weiterhin attraktiv sein kann, zeigt auch das Beispiel von Valentin Geiner. Der Spezialist für Jäger und Sportschützen fühlt sich in Brügge gut aufgehoben.