Positive Seite der A45-Sperrung: Neue Leiterin für die Richard-Schirrmann-Realschule

Von: Kerstin Zacharias

Im Beisein vieler Kollegen und Wegbegleiter wurde Anne Beck (2. von links) als neue Schulleiterin der Richard-Schirrmann-Realschule begrüßt. Mit im Bild: (von links) Sebastian Bause, Schuldezernentin Susanne Zerbo-Jonigk, Maren Schwarzelmüller und Fachbereichsleiter Matthias Reuver. © Zacharias, Kerstin

Lüdenscheid – „Da sieht man mal: Die Brücke kann auch etwas Gutes mit sich bringen.“ Mit vielen herzlichen und zum Teil sehr persönlichen Worten hießen Kollegen und Wegbegleiter, Amtsträger und Schüler Anne Beck als neue Schulleiterin der Richard-Schirrmann-Realschule in Lüdenscheid willkommen.

Nachdem die Schule in den vergangenen zweieinhalb Jahren kommissarisch von den Konrektoren Maren Schwarzelmüller und Sebastian Bause geführt worden war, ist das Schulleitungsteam nun wieder komplett.



Und mit Anne Beck ist zum 1. August eine „alte Bekannte“ an den Schulstandort zurückgekehrt. Denn die 53-Jährige ist nicht nur überzeugte Lüdenscheiderin, sondern war auch selbst Schülerin der RSR – und später Lehrkraft. Nach weiteren beruflichen Stationen leitete sie in den vergangenen sechs Jahren die Hans-Prinzhorn-Realschule in Hemer – und kehrt nun zurück „in die Heimat“, wie sie selbst sagt.

Kein Wunder, dass ihr auch viele Gratulanten, die am Donnerstag zu ihrer offiziellen Amtseinführung gratulierten, keineswegs unbekannt waren – und man sie selbst ebenso gut kannte: So bescheinigte ihr beispielsweise Schuldezernentin Susanne Zerbo-Jonigk, immer die Menschen an ihrer Schule in den Mittelpunkt zu stellen und sich mit pragmatischen Lösungen und gesundem Menschenverstand einzubringen. Nach den „stürmischen Wogen durch Corona“ wünschten sich die Vertreter des Lehrerrates, wieder in ein ruhiges Fahrwasser zurückzukehren und „als Team neue Horizonte“ zu entdecken. „Herzlich willkommen an Deck, Frau Beck“, lautete denn auch die Begrüßung. An viele gemeinsame Erlebnisse während der gemeinsamen Schul- und später Studienzeit erinnerte sich Christiane Langs-Blöink, Schulleiterin der Theodor-Heuss-Realschule. „Du bist eine Persönlichkeit, an der man nicht vorbeikommt. Du bist eine ehrliche, aber auch kantige Person. Ich freue mich, dass Du da bist.“



Und das galt auch für Konrektorin Maren Schwarzelmüller: Nachdem zuletzt bereits vieles angestoßen und viele Impulse gesetzt worden seien, gehe es nun darum, diese zu konkretisieren und mit Leben zu füllen, wünschte sie Anne Beck unter anderem Mut und Weitsicht für ihre neue Aufgabe, Offenheit und Zuversicht. „Lass uns gemeinsam das Morgen gestalten“, wünschte sich Schwarzelmüller abschließend. Auch ihr galt an diesem Vormittag ein großer Dank der Anwesenden, hatte sie die Schule doch „gut durch die lange Zeit navigiert“, wie es Fachbereichsleiter Matthias Reuver formulierte. Und die Dezernentin ergänzte: „Sie alle haben einen hervorragenden Job gemacht.“



Einen Blick in die Zukunft wagte am Ende Anne Beck selbst und „beamte“ sich ins Jahr 2036 – also ins Jahr ihrer Pensionierung: Die Rahmedetalbrücke ist fertig, ebenso der Tunnel, die Digitalisierung fortgeschritten und der Neubau der Schule samt autarker Energieversorgung fertiggestellt. „Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit – und mal schauen, was im Juni 2036 tatsächlich umgesetzt wurde.“