Himmlische Klänge zum 175. Geburtstag im Kreis

Von: Jutta Rudewig

Den Startschuss für das Posaunenchor-Fest geben in der Lüdenscheider Christuskirche der Bundes-Jugend-Posaunenchor „BuJuPo“ sowie die „Brass Connection. © CVJM Westbund

„Himmlische Klänge“ sind zu hören beim Auftaktkonzert zum Posaunenchorfest des CVJM-Westbundes am 7. Mai in der Christuskirche. Dort heißt es ab 17 Uhr „Ton ab“. Denn dann spielen die vereinigten Auswahlensembles des CVJM ihr Auftaktkonzert zum diesjährigen Posaunenchorfest (ehemals Bundesposaunenfest).

Lüdenscheid – Das eigentliche große Posaunenchorfest findet am Pfingstmontag, 29. Mai, im Sauerlandpark in Hemer statt. Dazu sind alle Posaunenchöre Westfalens und darüber hinaus eingeladen. Wer mitmachen will: Infos und Anmeldung unter www.posaunenchorfest.de

Die Ausführenden in Lüdenscheid sind der Bundes-Jugend-Posaunenchor „BuJuPo“ sowie die „Brass Connection“, die sich zu einem großen Klangkörper vereinen. Unterstützt werden sie durch Robin Fuchs am Schlagzeug.



Während die „Brass Connection“ unter der Leitung von CVJM-Bundesposaunenwart Matthias Schnabel schon seit mehr als 25 Jahren die Posaunenchorarbeit des CVJM musikalisch repräsentiert, ist der Bundes-Jugend-Posaunenchor das jüngste Auswahlensemble mit rund 35 jungen Musikern aus den Posaunenchören des CVJM-Westbundes. Gegründet wurde er im Jahr 2015 von CVJM-Bundesposaunenwart Klaus-Peter Diehl.

Das eigentliche Posaunenchor-Fest findet Pfingsten im Sauerlandpark in Hemer statt. An die 1000 Bläser werden erwartet. © Hana Beer und Cansu Yazgan

Das Ensemble bietet engagierten und talentierten Jugendlichen die Möglichkeit, über ihren Einsatz im Posaunenchor hinaus anspruchsvoll zu musizieren. Ziel ist es, sowohl das Zusammenspiel und die Integration in ein Ensemble als auch die Eigenverantwortung der einzelnen Mitwirkenden zu fördern.



Dabei stehen die individuelle musikalische Förderung sowie das gemeinsame Musizieren auf hohem Niveau im Vordergrund. Die christliche Ausrichtung des Ensembles ist ein wichtiger Aspekt. Musik zu machen zum Lob Gottes ist Grundlage und Motivation des „BuJuPo“.



Das Posaunenchor-Fest Anlässlich des 175-jährigen Bestehens des CVJM-Westbundes findet am Pfingstmontag, 29. Mai, das Posaunenchor-Fest 2023 im Sauerlandpark Hemer statt. Erwartet werden 1000 Bläserinnen und Bläser aus ganz Deutschland. Bis zum Nachmittag stehen Proben und Workshops sowie ein Konzertgottesdienst an. Mit dabei sind der große Bläserchor, die Band Mark & Uta Wiederspreche, der Bundes-Jugend-Posaunenchor, die Brass Connection, Professor Matthias Höfs und das Trompetenensemble der HFMT Hamburg sowie viele andere Gäste. Ab 18.30 Uhr steht ein Konzert mit Prof. Matthias Höfs sowie dem Trompetenensemble der HFMT Hamburg im Alten Casino im Sauerlandpark auf dem Programm. Karten dafür kosten 28 Euro (ermäßigt 22 Euro) jeweils zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Die Tickets sind im Vorverkauf im Ticket-Shop des Sauerlandparks erhältlich.

Unter dem Leitthema „Weil der Himmel bei uns wohnt“ kommen am 7. Mai in der Christuskirche Kompositionen unterschiedlicher Genres und Statistiken zur Aufführung, darunter auch einige eigens für diesen Anlass komponierte Auftragskompositionen.



Freier Eintritt - Spenden erwünscht

„Da der CVJM-Westbund in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen feiert, könnte man es auch als Jubiläumskonzert bezeichnen“, freut sich der musikalische Leiter, CVJM-Bundesposaunenwart Klaus-Peter Diehl, der bei diesem Konzert durch seine Kollegen Andreas Form, Matthias Schnabel, Andreas Tetkov (Landesposaunenwart in der EKvW) sowie Lukas Bonstein aus dem Bundes-Jugend-Posaunenchor unterstützt wird. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.