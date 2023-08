Polnische „Schnellfahrschule“: Billig-Führerschein fällt bei Kontrolle durch

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Der Führerschein war billig – und schnell gemacht, innerhalb von sechs Wochen, in Polen, für 1200 Euro. Doch als der 48-jährige Lüdenscheider das Dokument dann per Post bekam, hielt er laut Landeskriminalamt (LKA) eine Fälschung in den Händen – und zeigte sie am 15. November ‘22 bei einer Verkehrskontrolle am unteren Sauerfeld einem Polizisten vor.

Lüdenscheid - Der Beamte fackelte nicht lange und kassierte den Führerschein ein. Ein Fall für Strafrichter Andreas Lyra.

Die Staatsanwaltschaft hat den arbeitslosen Zimmermann, Typ Kraftsportler, 14 Vorstrafen, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung angeklagt. Die Verteidigerin, Rechtsanwältin Bagdat Alinc aus Dortmund, sagt: „Mein Mandant hat den Führerschein gutgläubig erworben. Wenn er gewusst hätte, dass es eine Fälschung ist, hätte er ihn nicht vorgelegt.“



Der Richter möchte wissen, was es mit der polnischen „Schnellfahrschule“ auf sich hat, wie viele Fahr- und Theoriestunden der Angeklagte dort absolviert hat. Der Mann antwortet mit einem Schulterzucken. „Keine Ahnung!“ Lyra bleibt argwöhnisch. „Irgendwas stinkt da! Wenn Sie alles ordnungsgemäß absolvieren, dann kriegen Sie doch keinen gefälschten Führerschein zugeschickt!?“



Dass es sich bei dem Dokument um eine „Blüte“ handelt, daran besteht kein Zweifel. LKA-Experten haben den Führerschein stereomikroskopisch untersucht und festgestellt: Er wurde im Thermodruckverfahren hergestellt, die Folienprägungen fehlen vollständig, einwandfrei eine „Totalfälschung“.



Obwohl der 48-Jährige bereits vielfach mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist – unter anderem wegen Vermögensdelikten, Drogenhandels, Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung oder Fahrens „ohne“ – und er auch schon im Gefängnis gesessen hat, ist ihm die Urkundenfälschung nicht nachzuweisen.



Was weiterhin für ihn spricht: Seit sechs Jahren hat er sich nichts mehr zuschulden kommen lassen. „Sie sind ja offenbar zur Ruhe gekommen“, sagt der Richter. Und regt an, das Verfahren wegen Urkundenfälschung einzustellen. Die Staatsanwältin ist einverstanden. Übrig bleibt der Vorwurf des fahrlässigen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. „Mit etwas mehr Sorgfalt“, sagt die Verteigerin, „hätte ihm die Fälschung auffallen müssen. Es ist nicht unbedingt schön gelaufen für ihn“.



Das Urteil fällt milde aus: 750 Euro Geldstrafe. Der Angeklagte akzeptiert. Das Urteil ist rechtskräftig.