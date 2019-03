Polizei stoppt berauschten Pkw-Fahrer: "Nehmt meine Karre, aber lasst mich in Ruhe" 

+ © Carsten Rehder/dpa © Carsten Rehder/dpa

Lüdenscheid - "Nehmt meine Karre und schleppt sie ab, aber lasst mich in Ruhe", meinte ein Autofahrer, warf einem Polizisten seinen Autoschlüssel zu und gab Fersengeld. So einfach ließen sich die Beamten in Lüdenscheid nicht abspeisen.