Polizeikontrollen auf A45-Umleitungen: Lkw-Fahrer missachten Durchfahrtsverbote

Teilen

Unter anderem kontrollierten die Beamten am Mittwoch an der Heedfelder Straße. © Cornelius Popovici

Die Polizei hat erneut mit einem Großaufgebot die Verkehrswege in und um Lüdenscheid kontrolliert.

Lüdenscheid - Der Schwerpunkt liegt dabei weiter auf den Umleitungsstrecken: Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, hat sie am Mittwoch erneut mit einem Großaufgebot die Verkehrswege in und um Lüdenscheid in Bezug auf die geltenden Durchfahrtsverbote kontrolliert.

Insgesamt 26 Pkw-Fahrer und 16 Lkw-Fahrer verstießen laut Mitteilung gegen das Durchfahrtsverbot auf den verbotenen Umleitungsstrecken der A45. Zwölfmal bemängelten die Polizeibeamten die Fahrzeugtechnik am Lkw; vier Lkw wurden aufgrund gravierender Mängel stillgelegt. Sechs Lkw-Fahrer fielen wegen unzureichender Ladungssicherung auf, zwei verstießen gegen die Sozialvorschriften für Fahrpersonal. Außerdem fielen bei den Kontrollen zwei Fahrzeugführer auf, die ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs waren.