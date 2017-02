Polizeieinsatz an der Richard-Schirrmann-Realschule

Lüdenscheid - Einen Polizeieinsatz gab es am Donnerstagmittag an der Richard-Schirrmann-Realschule in Lüdenscheid. Schüler hatten sich zu seiner Schlägerei verabredet. Fünf Messer wurden sichergestellt.

Hauptschüler sind nach Informationen der Polizei gegen 13.49 Uhr auf das RSR-Gelände gekommen, weil sie sich dort mit Realschülern zu einer Schlägerei verabredet hatten. Dazu kam es jedoch glücklicherweise nicht.

Aufmerksame Schüler hatten zuvor ihre Lehrer über die Vorgänge auf ihrem Schulhof informiert. Die Pädagogen setzten dem Treiben daraufhin umgehend ein Ende. Sie konfiszierten fünf Messer von den Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren und riefen die Polizei zu Hilfe.



Die Beamten, die mit zwei Streifenwagen vor Ort waren, stellten die Messer sicher. Zudem schrieben sie eine Strafanzeige sowie zwei Ordnungswidrigkeiten gegen die beteiligten Jugendlichen.