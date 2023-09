Polizeieinsatz in der Lüdenscheider Innenstadt: Mann betatscht Frauen und greift Beamte an

Von: Stefan Herholz

Lüdenscheid - Polizeieinsatz in der Lüdenscheider Innenstadt: Ein Halveraner betatschte am Mittwochnachmittag gleich mehrere Frauen und verhielt sich aggressiv - auch gegenüber der Polizei.

Am Stern-Center soll am Mittwochnachmittag ein 24-jähriger Halveraner drei Frauen belästigt haben, unter anderem indem er ihnen unangenehm nah kam und an das Gesäß fasste. Er warf zudem vorbeilaufenden Frauen „Luftküsse“ zu und versuchte laut Polizeibericht, eines seiner Opfer zu schlagen.

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hielt den Tatverdächtigen fest, bis die Polizei eintraf. Aber auch dann gab der Mann keine Ruhe. Auch einer Polizeibeamtin fasste er an den Hintern und versuchte fortlaufend, sie zu berühren.

Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam, wogegen er Widerstand leistete. Auch im Streifenwagen versuchte er noch, die Beamten zu beißen und mittels Kopfstoß anzugreifen. Der offenbar alkoholisierte verbrachte den Rest des Tages im Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen sexueller Belästigung, versuchter Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf bzw. Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.