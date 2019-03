Wende im "Strom-Streit": Ladeninhaber zog Messer - obwohl er gar NICHT betroffen war

Lüdenscheid - Mit der Androhung von Gewalt wehrte sich ein Lüdenscheider Ladeninhaber gegen die Abschaltung seines Stromanschlusses, hieß es in der Meldung der Polizei. Jetzt stellte sich heraus: Der Stromanschluss des Geschäfts sollte gar nicht gesperrt werden. Die Geschichte eines Missverständnisses.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Bedrohungsszenario am Montag in einem Laden in der Lüdenscheider Innenstadt. Ein 52-jähriger Mitarbeiter eines von EnervieVernetzt beauftragten Unternehmens kam kurz nach 12 Uhr in den Laden und stellte sich vor. Darauf soll ihn der 52-jährige Ladeninhaber über den Ladentresen angebrüllt und ihn aufgefordert haben zu verschwinden.

Polizei ging von Bedrohungsszenario aus

Dabei fuchtelte er nach Darstellung des Zeugen aggressiv mit einem Messer herum. Dabei handelte es sich laut Polizei um ein Brotmesser. Der Mitarbeiter des Dienstleistungsunternehmens flüchtete aus dem Geschäft und rief von draußen die Polizei an. Die Polizei musste von einem Bedrohungsszenario unter Einsatz einer Waffe ausgehen und rückte mit mehreren Fahrzeugen an.

Als der Sohn hinzukam, eskalierte die Situation

Dann eskalierte die Situation. Während die Polizeibeamten den Sachverhalt aufnehmen wollten, kam der 24-jährige Sohn des Ladeninhabers hinzu und mischte sich in das Gespräch ein.

Er störte die Polizeibeamten dermaßen, dass ein vernünftiges Gespräch nicht mehr möglich war. Ausweisen wollte er sich nicht, stattdessen beleidigte und bedrohte er die Polizeibeamten. Auch Androhungen von Zwangsmaßnahmen beeindruckten ihn überhaupt nicht.

Brotmesser wird sichergestellt

Erst nach langem Hin und Her kam er dem offiziellen Platzverweis nach. Die Polizeibeamten schrieben eine Strafanzeige wegen Bedrohung gegen den Vater und eine Anzeige wegen Beleidigung gegen den Sohn. Das Brotmesser wurde sichergestellt.

Ladeninhaber war gar nicht betroffen

Auf Nachfrage bestätigte Uwe Reuter, Unternehmenssprecher der Energieversorgers Enervie, einen Zwischenfall an der Werdohler Straße in Lüdenscheid. Er sprach von einer „irrationalen Reaktion“ des Ladeninhabers.

Denn: Es ging bei dem Besuch des Mitarbeiters gar nicht um den Stromanschluss seines Geschäfts, sondern um zwei Stromzähler in dem Mehrfamilienhaus, die in keiner Verbindung zu dem Ladeninhaber standen.

Zähler ohne Verbrauch sollten ausgebaut werden

Die Zähler sollten auch nur deshalb ausgebaut werden, weil seit mehr als zwei Jahren auf den Zählern kein Verbrauch mehr registriert wurde. „In diesem Fall haben wir die Eigentümerin angeschrieben, und nach dem Grund gefragt. Es gab aber keine Reaktion“, erklärte Reuter.

Daraufhin wurde ein Unternehmen beauftragt, die zwei Zähler auszubauen. „Es entstehen dafür nicht einmal Kosten.“ Erst recht nicht für den Ladeninhaber. Sein Geschäft werde weiter regulär mit Strom beliefert.

Erst vor einigen Wochen hatte es eine Sperre des Wasseranschlusses in der Werdohler Straße gegeben, weil ein Vermieter seine Schulden nicht bezahlt hatte.Die Mieter mussten zwei Wochen auf fließendes Wasser verzichten.