Polizei zieht lebensgefährliche Schrottfahrzeuge auf A45-Umleitung in Lüdenscheid aus dem Verkehr

Von: Stefan Herholz

Das Bremsgestänge eines Anhängers, den die Polizei am Dienstag in Lüdenscheid aus dem Verkehr zog, war zusammengeschweißt und so verlängert worden. © Polizei MK

Das ist rekordverdächtig: 114 (!) Mängel wies ein Autotransporter samt Anhänger auf, den die Polizei am Dienstag auf der A45-Umleitungsstrecke in Lüdenscheid aus dem Verkehr zog. Und er war nicht der einzige: Auch für drei weitere Lkw mit maroden Bremsen endete die Fahrt in Lüdenscheid.

Polizeibeamte haben am Dienstagvormittag auf der A45-Umleitungsstrecke in Lüdenscheid kontrolliert und schlussendlich fünf Fahrzeuge stillgelegt.

Der Blick der Beamten fiel laut Polizeibericht zunächst auf einen VW LT Autotransporter mit polnischem Kennzeichen samt Anhänger mit bulgarischem Kennzeichen. „Dessen technischen Zustand als bedenklich zu bezeichnen, wäre noch sehr vornehm ausgedrückt“, heißt es wörtlich weiter.

Die Handbremse war nicht funktionsfähig - schlicht und einfach, weil nachträglich Sitze ins Fahrzeug gebaut worden sind, die die Nutzung der Handbremse unmöglich machten. Ein sogenannter Auflauftest beim Anhänger führte zu erheblichen Zweifeln an der Funktionsfähigkeit der Auflaufbremse. Im Ergebnis landete das Gespann bei einer lokalen Prüforganisation. Der starke Rost, unter anderem am Querträger, sowie Ölverlust waren nicht ein Bruchteil der Mängel.

Der Sachverständige listete schließlich 92 Mängel am Zugfahrzeug und weitere 22 am Hänger auf. Ein „kreativer Höhepunkt“: ein Bremsgestänge des Anhängers war zusammengeschweißt und so verlängert worden. Beide Fahrzeuge wurden stillgelegt, die Kennzeichen und Zulassungsbescheinigungen sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Der ausländische Fahrer zahlte noch vor Ort eine Sicherheitsleitung zur Deckung des Ordnungswidrigkeiten-Verfahrens.

In der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr kontrollierten die Beamten weitere drei Lkw samt Anhängern aus Siegen, Oldenburg und Berlin. Bei allen konnte keinerlei Bremskraft an der Auflaufbremse festgestellt werden. Die Gespanne wurden allesamt von einem Sachverständigen überprüft. Ergebnis: Allen musste die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet werden.