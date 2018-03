Polizei zeigt besonders starke Präsenz in der Lüdenscheider Innenstadt

Beamte der Bereitschaftspolizei Wuppertal zur Unterstützung

+ © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Beamte der Bereitschaftspolizei Wuppertal unterstützten am Mittwoch ihre Lüdenscheider Kollegen. © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Lüdenscheid - Ihren Auftrag, den Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl von Ordnung und Sicherheit in der eigenen Stadt zu vermitteln, nimmt die Polizei ernst - und aktuell in Lüdenscheid nach deutlich ernster: Beamte der Bereitschaftspolizei Wuppertal haben am Mittwoch die Beamten der Bergstadt dabei unterstützt, in der Innenstadt und vor allem auf dem Wochenmarkt vor den Ostertagen starke Präsenz zu zeigen. Es gab Kontrollen, Straftaten im Zeitraum des Einsatzes wurden bislang nicht bekannt.