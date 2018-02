Betrüger belästigen Anwohner der Parkstraße Lüdenscheid per Telefon

Am Donnerstag schon sieben Fälle in zwei Stunden / Polizei warnt

Lüdenscheid - Kaum hatte die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis vor Telefonbetrügern gewarnt, die in den letzten Tagen in Kierspe ihr Unwesen getrieben hatten, da musste Polizei-Pressesprecher Marcel Dilling ergänzend dazu mitteilen, dass eben solche Ganoven aktuell am Donnerstag in Lüdenscheid besonders aktiv sind: Binnen zwei Stunden wurden der Polizei sieben Fälle bekannt. Alle Angerufenen wohnen in der Parkstraße, alle fielen nicht auf die perfide Masche hinein.