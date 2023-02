„Mama, ich habe jemanden überfahren“: Schockanruf-Welle im MK

„Mama, ich habe jemanden überfahren.“ So meldete sich eine unbekannte weibliche Person in der vergangenen Woche bei mehreren Senioren unter anderem in Lüdenscheid. Die Polizei im Märkischen Kreis geht von Betrugsversuchen aus. Die Masche ist als „Schockanruf“ bekannt.

Lüdenscheid - Aus Lüdenscheid gingen mehrere Anzeigen ein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach der Schock-Nachricht der angeblichen Tochter übernahmen angebliche Polizeibeamte den Hörer und redeten auf die Angerufenen ein. In allen Fällen fiel der Betrugsversuch auf. Eine 64-jährige Lüdenscheiderin legte auf und rief die echte Tochter zurück. Eine 71-Jähre erklärte offenbar überzeugend, dass sie kein Geld habe, worauf der falsche Polizist aufgab.

Eine 81-Jährige beendete das Gespräch, als von Gefängnis die Rede war. Auch in Nachrodt-Wiblingwerde fielen zwei Senioren nicht auf die Betrugsmasche herein. Dennoch nimmt die Polizei die aktuellen Vorfälle noch einmal zum Anlass, auf die Gefahr von Schockanrufen hinzuweisen. Zum einen, weil die Dunkelziffer in der Regel hoch ist und weil die Betrüger immer wieder erfolgreich sind. So hatten Angerufene in der Vergangenheit hohe Summen an die Betrüger bezahlt.

Die Polizei empfiehlt bei solchen „Schockanrufen“, sofort aufzulegen. Wie die Polizei berichtet, lassen sich immer wieder ältere Menschen von den Tätern einwickeln. Die Lügengeschichten der Betrüger seien so ausgefeilt und wühlten emotional auf, sodass die Opfer am Ende viel Geld bezahlen. Ein Rückruf bei der echten Tochter oder dem echten Sohn ist laut Polizei eine gute Option.