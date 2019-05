Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos: Wer kennt diese Alkohol-Diebe?

Lüdenscheid - Die Polizei in Lüdenscheid sucht mit zwei Fotos nach einem offenbar durstigen Pärchen.

Am 10. Dezember des vergangenen Jahres entnahm ein bislang unbekanntes Pärchen zwischen 16.45 Uhr und 16.50 Uhr insgesamt vier Flaschen hochwertige Alkoholika aus dem Regal eines Drogeriemarktes in Lüdenscheid an der Altenaer Straße.

"Sie steckten diese teilweise in ihre Jackentaschen sowie in ihre mitgeführten Tragetaschen", erklärte die Polizei.

+ Zeugen, die dieses Pärchen kennen, sollen sich bei der Polizei melden. © Polizei Märkischer Kreis

Anschließend verließen sie das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 02351- 9099-0) fragt nun: Wer kann Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen geben?

+ Zeugen, die dieses Pärchen kennen, sollen sich bei der Polizei melden. Zur Vollansicht oben rechts klicken. © Polizei Märkischer Kreis

