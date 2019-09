Diebe stehlen Spirituosen und Schlüssel zum Schnapsschrank 

Polizei sucht Zeugen

Lüdenscheid - Drei unbekannte Täter haben in einem Supermarkt in Lüdenscheid nicht nur Spirituosen mitgehen lassen, sondern auch gleich einen Schlüssel zu dem Schrank, in dem dort das Hochprozentige gelagert wird. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.