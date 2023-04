Polizei fahndet: Täter will mit Grillanzünder mehrere Autos anstecken - Wohnwagen in Flammen

Von: Bettina Görlitzer

Teilen

Die Feuerwehr musste in der Nacht auf Sonntag an den Eibenweg ausrücken. Dort war ein Wohnwagen in Brand geraten. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Nur durch ganz viel Glück verlief eine erneute Serie von Brandstiftungen an Fahrzeugen in der Nacht von Samstag auf Sonntag einigermaßen glimpflich. Insgesamt fünfmal haben unbekannte Täter im Bereich Hohe Steinert und Buckesfeld versucht, mit Grillanzündern Fahrzeuge in Brand zu stecken.

Lüdenscheid – In den meisten Fällen bemerkten die Geschädigten laut Angaben der Polizei die Feuer früh genug, um Schlimmeres zu verhindern. Lediglich um kurz vor Mitternacht musste auch die Feuerwehr ausrücken – und zwar zu einem brennenden Wohnwagen am Eibenweg.

Der Besitzer hatte im angrenzenden Wohnhaus einen Knall gehört – vermutlich vom geplatzten Reifen – und war so auf das Feuer aufmerksam geworden. Er konnte noch ein anderes Auto wegfahren und erste Löschversuche selbst unternehmen, sodass außer dem Wohnwagen nur ein weiteres Auto durch die Hitze beschädigt wurde. Die Feuerwehr löschte das Feuer und sicherte Gasflaschen.



Aldi-Mitarbeiterin bemerkt Grillanzünder am Reifen

Der erste Brandstiftungsversuch wurde der Polizei um 21.21 Uhr gemeldet. Eine Mitarbeiterin des Aldi-Marktes an der Hohen Steinert hatte, als sie zu ihrem Auto kam, einen brennenden Gegenstand am Reifen bemerkt. Etwa zur gleichen Zeit – zwischen 21.05 und 21.36 Uhr – ereignete sich ein ähnlicher Fall auf dem gegenüberliegenden Parkplatz des Hellweg-Marktes. Dort lud ein Autofahrer seinen Pkw an einer E-Ladesäule. Als er nach dem Ladevorgang ausstieg, bemerkte er vor dem linken hinteren Reifen einen brennenden Grillanzünder. Obwohl er während des Ladevorgangs im Auto gesessen hatte, ist dem Fahrer nichts aufgefallen.



Um 22.40 Uhr bemerkte ein Zeuge einen brennenden Grillanzünder im Radkasten eines Fiat, der an der Straße Unterm Freihof abgestellt war. Der Mann konnte den Gegenstand entfernen und löschen, bevor etwas Schlimmeres passierte.

Der fünfte Vorfall ereignete sich schließlich ein Stück stadteinwärts an der Ludwigstraße. Um 1.50 Uhr sah eine Frau aus dem Fenster ihrer Wohnung einen brennenden Gegenstand auf dem Reifen ihres Autos. Auch dort konnte weiterer Schaden verhindert werden.

Polizei bittet um Hinweise

Ein Polizeisprecher betonte, dass es nur Glück gewesen sei, dass es in fast allen Fällen bei einer versuchten Brandstiftung geblieben ist, weil die Anzünder rechtzeitig entdeckt wurden. Die Ermittlungen zu der Brandserie laufen auf Hochtouren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02351-90990 zu melden.