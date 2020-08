Polizei stoppt Schrottsammler in schrottreifem Transporter

+ © Boronowski, Dietmar / Polizei MK Die Polizei zog am Montag in Lüdenscheid einen schrottreifen Kleintransporter aus dem Verkehr. © Boronowski, Dietmar / Polizei MK

Eklatante Bremsenmängel, tragende Elemente durchgerostet - die Polizei zog am Montag in Lüdenscheid einen Schrottsammler in seinem schrottreifen Kleintransporter aus dem Verkehr.