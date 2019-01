Polizei stoppt in Lüdenscheid "Himmelfahrtskommando" mit zwölf Reifen

Lüdenscheid - Die Lüdenscheider Polizei scheint ein Näschen für Schrott-Karren zu haben. Am Mittwoch ging ihr der nächste Kopfschüttel-Fall ins Netz. Diesmal hätte es lebensgefährlich werden können.

Wie die Polizei mitteilte, kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei Lüdenscheid am Mittwocheinen 40-Tonner im Industriegebiet Freisenberg, nahe der Autobahnauffahrt Lüdenscheid-Nord. Der in Polen zugelassene Sattelzug wies laut Polizei "erschreckende Mängel an der Bremsanlage" auf.

Sieben der zehn Bremsscheiben waren gerissen und drohten zu brechen, was einen völligen Ausfall der Bremsanlage zur Folge gehabt hätte. Mit lebensgefährlichen Folgen, wenn die Bremsen im entscheidenden Moment versagen.

Vier Reifen wiesen Risse auf

Doch das war noch nichts alles auf der Mängelliste: Vier der zwölf Reifen hatten tiefe Einschnitte und waren nicht mehr verkehrssicher. Der hinzugezogene Sachverständige bestätigte die sofortige Stilllegung und war sichtlich erleichtert, da ein Unfall aller Wahrscheinlichkeit nach unmittelbar bevor gestanden hätte.

Fast 1.000 Euro Strafe für Fahrer und Halter

Von dem mit einer 22 Tonnen schweren Stahlrolle beladene Sattelzug wurden die Kennzeichen sichergestellt, um die Weiterfahrt auszuschließen.

Nach Angaben der Polizeiwar dem Fahrer der gefährliche Zustand des Sattelzuges offenbar bekannt. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, wobei er mit einer Strafe von 630 Euro rechnen muss. Gegen den Halter des Gespanns wurde ebenfalls ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ihn erwartet ein Strafe von rund 300 Euro.

Viel teurer dürfte ihn aber der Abtransport des Sattelzuges kommen, der nur noch auf einem Abschleppwagen über die märkischen Straßen rollen darf.

